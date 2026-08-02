Truyền thông Indonesia “hâm nóng” trận đại chiến với đội tuyển Việt Nam

Trận quyết đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 đang đến gần. Sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá xứ vạn đảo thời gian qua đã biến họ thành thách thức cực lớn cho hai thế lực giàu thành tích nhất khu vực là Thái Lan và Việt Nam. Trước mắt, thầy trò HLV John Herdman sẽ dốc toàn lực cho cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch Việt Nam vào tối ngày 3-8.

Xuân Son sẽ xoay trở ra sao trước hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm của Indonesia vào tối 3-8? Ảnh: ANH KHOA

Cặp đấu nhiều duyên nợ

Tờ CNN Indonesia mới đây đã ví von màn so tài giữa hai đội là “cặp đấu trời sinh”. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi bóng đá Việt Nam và Indonesia sở hữu lịch sử đối đầu dày dặn và đầy duyên nợ xuyên suốt từ năm 1996 đến nay.

Mô tả về tính chất khốc liệt của cặp đấu này, trang báo thể thao uy tín của Indonesia viết: "Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam ở mọi lứa tuổi luôn xứng đáng là trận siêu kinh điển, nơi hai đội là kỳ phùng địch thủ thực sự của bóng đá khu vực. Cả hai đã đụng độ nhau rất nhiều lần. Người ta gọi đây là 'cặp đấu trời sinh' trên sân cỏ không chỉ ở đấu trường AFF Cup (nay là ASEAN Cup) hay các kỳ SEA Games, mà duyên nợ còn kéo dài sang cả vòng loại World Cup và Asian Cup…”.

Thước đo năng lực của bóng đá xứ vạn đảo

Dù đội tuyển Việt Nam đang bước vào giải đấu với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á, giới chuyên môn đều nhận định cục diện bóng đá khu vực hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Indonesia đã và đang đầu tư dòng tiền mạnh mẽ cho môn thể thao vua, đặc biệt là bóng đá nam sân 11 người và futsal. Những quả ngọt đầu tiên đã giúp họ tự tin hướng tới mục tiêu xa hơn là tấm vé tham dự World Cup.

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Dù sở hữu tầm nhìn vươn tầm châu lục, Indonesia hiểu rằng họ buộc phải khẳng định được vị thế số một tại Đông Nam Á trước. Cơ hội lớn đã đến khi họ chạm trán Việt Nam ngay tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trận đấu này không chỉ mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng mà còn là thước đo chính xác nhất cho năng lực hiện tại của bóng đá Indonesia, đúng như lời khẳng định từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir.

Áp lực đè nặng lên nhà đương kim vô địch

Phân tích về tình hình lực lượng và tâm lý của hai đội, tờ CNN Indonesia nhận định:

"Đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và chịu áp lực buộc phải thắng sau trận hòa đầy thất vọng trước Singapore. Tuy nhiên, đây cũng có thể là động lực để họ dồn toàn lực chiến đấu mà không cần toan tính. Việt Nam vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ ba trên hàng công gồm các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son để tạo nên sự khác biệt. Hiệu suất ghi bàn của các chân sút Việt Nam không hề giảm sút. Họ sẽ bước vào trận gặp Indonesia với quyết tâm cao nhất, chắc chắn gây ra vô vàn sóng gió cho đoàn quân của HLV John Herdman".

Matthew Baker là chân sút có chiều cao 1m96 của Indonesia, sẽ là thử thách cho các hậu vệ Việt Nam ở việc đánh chặn các pha không chiến. Ảnh: NAM TRUNG

Ở chiều hướng ngược lại, đội tuyển Indonesia vừa trải qua hai trận đấu dạo chơi khá nhẹ nhàng trước Campuchia và Timor Leste để tích lũy lợi thế và xây dựng tâm lý hưng phấn. Trong khi đó, Việt Nam lại bất ngờ tự làm khó mình với trận hòa lo âu trước Singapore ngay trên sân nhà.

Trận đại chiến vào tối 3-8 tới đây sẽ là màn thử thách bản lĩnh cực hạn cho nhà đương kim vô địch, đồng thời là bài toán cân não đối với tài cầm quân của chiến lược gia người Hàn Quốc trước đối thủ lớn nhất khu vực.