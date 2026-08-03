Truyền thông Indonesia chỉ ra 3 cách giúp tuyển Indonesia đánh bại Việt Nam

Truyền thông Indonesia nhận định về trận tuyển Indonesia đấu với Việt Nam lúc 20h30 tối nay.

Truyền thông Indonesia cho rằng cuộc đụng độ với nhà đương kim vô địch Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng A Piala AFF 2026 sẽ là "bài kiểm tra hạng nặng" thực sự. Để giành trọn 3 điểm, đội tuyển Indonesia bắt buộc phải thực hiện hoàn hảo 3 yêu cầu chiến thuật then chốt.

Tối nay lúc 20h30 (3/8), Đội tuyển Indonesia sẽ bước vào trận đại chiến quyết định ngôi đầu bảng A gặp Đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Pakansari (Bogor). Dù đang có khởi đầu ấn tượng với hai chiến thắng tưng bừng trước Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0), giới truyền thông lẫn giới chuyên môn Indonesia vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng trước sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tờ Bola (Indonesia) mới đây đã dẫn lời chuyên gia bóng đá Luciano Leandro, qua đó vạch ra 3 chìa khóa sinh tử giúp đại diện xứ vạn đảo có thể đánh bại nhà đương kim vô địch:

“Tôi nghĩ chìa khóa của trận đấu nằm ở ba khía cạnh. Thứ nhất, Indonesia phải thu hẹp khoảng trống cho các tiền đạo của Việt Nam để họ không dễ dàng tạo ra cơ hội. Thứ hai, tuyến giữa phải thắng các pha tranh chấp và giữ bóng. Thứ ba, Indonesia phải tận dụng hiệu quả hơn mọi cơ hội có được, vì những trận đấu như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ", ông Luciano Leandro nhận định.

Chuyên gia bóng đá Indonesia cho rằng cần phải thu hẹp khoảng trống của các tiền đạo Việt Nam (Ảnh: VFF)

Bất chấp việc Đội tuyển Việt Nam sở hữu bản lĩnh thi đấu dày dặn và lối chơi được tổ chức rất tốt, truyền thông Indonesia tin rằng áp lực tâm lý lúc này lại đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Với lợi thế sân nhà Pakansari, tinh thần chiến đấu rực lửa cùng khả năng chuyển trạng thái cực nhanh dưới thời HLV John Herdman, Đội tuyển Indonesia đang sở hữu mọi yếu tố cần thiết để biến 3 điểm thành hiện thực, qua đó mở toang cánh cửa vào bán kết và khẳng định tham vọng vô địch ASEAN Cup 2026.

Chuyên gia Luciano Leandro khẳng định Đội tuyển Việt Nam chính là "chướng ngại vật" lớn nhất mà thầy trò HLV John Herdman phải vượt qua trên hành trình chinh phục Piala AFF 2026. Vị thế của nhà đương kim vô địch chính là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp và sức mạnh đáng nể của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Trong khi đó, đánh giá về tuyển Việt Nam, cựu danh thủ Persija Jakarta chia sẻ:

"Trận đại chiến với Việt Nam chắc chắn là bài kiểm tra hạng nặng nhất dành cho Indonesia từ đầu giải đến nay. Họ bước vào giải đấu này với tư cách nhà đương kim vô địch, sở hữu tính tổ chức lối chơi cực tốt cùng bản lĩnh thi đấu quốc tế dạn dẫm. Việc bổ sung các nhân tố nhập tịch chất lượng gốc Brasil càng làm gia tăng đáng kể hỏa lực cho hàng công của họ".

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn dành sự tin tưởng rất lớn cho đại diện xứ vạn đảo:

"Tuy nhiên, tôi nhận thấy Indonesia đang sở hữu sự tự tin rất cao. Đội hình này không ngừng tiến bộ qua từng trận, duy trì tính kỷ luật khắt khe, sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh như chớp và luôn thi đấu với tinh thần rực lửa. Chính những tố chất đó hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa tạo nên sự khác biệt".