Truyền thông Đông Nam Á nói gì về trận hòa bất ngờ của tuyển Việt Nam?

Tổng hợp những bình luận của truyền thông Đông Nam Á sau trận Việt Nam hoà 0-0 Singapore tối ngày 31/7.

Trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Singapore tại lượt trận thứ ba bảng A - ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ báo chí khu vực. Dù áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, màn trình diễn bế tắc của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhận về những đánh giá rất thẳng thắn từ truyền thông Indonesia và Singapore.

Báo chí Singapore: Đội nhà thi đấu bản lĩnh, Việt Nam gặp bế tắc

Tờ The Straits Times của Singapore không giấu được sự tự hào khi đội nhà cầm chân thành công ứng viên vô địch ngay trên sân khách.

"Mặc dù bị áp đảo về thời gian kiểm soát bóng và cơ hội, đội tuyển Singapore vẫn giữ được sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Sự tổ chức tốt đã hạn chế sức mạnh của đối thủ, buộc họ phải tìm kiếm cơ hội từ các cú sút xa".

Đáng chú ý, cây viết David Lee nhấn mạnh rằng áp lực bế tắc đã buộc HLV Kim Sang-sik phải đưa ra sự thay đổi nhân sự từ rất sớm: "Đội tuyển Việt Nam đã quá thất vọng đến nỗi họ phải thay thế Nguyễn Đình Bắc — người thi đấu không hiệu quả — bằng Nguyễn Tài Lộc ngay ở phút thứ 41".

Theo nhận định từ báo chí Singapore, trận hòa 0-0 này là kết quả đáng ngưỡng mộ đối với đội bóng đang xếp hạng 148 thế giới. Họ cũng cho rằng cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Việt Nam trận này là Trương Tiến Anh, thay vì những cái tên đình đám trên hàng công như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên.

Truyền thông Đông Nam Á bất ngờ về kết quả của tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Báo chí Indonesia: Bất ngờ với kết quả, cảnh giác trước Singapore

Tại Indonesia, truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra khá bất ngờ trước việc tuyển Việt Nam bị chia điểm.

Tờ CNN Indonesia giật tiêu đề chú ý về việc Việt Nam bị Singapore cầm hòa dù có màn trình diễn hoàn toàn áp đảo. Tờ báo này phân tích rằng Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội đã thiếu may mắn khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, đồng thời dành lời khen cho hàng phòng ngự kiên cường và tập trung của Singapore. Kết quả này giúp Singapore tạm thời chiếm đỉnh bảng A với 7 điểm sau 3 trận.

Trong khi đó, tờ Bola lại đưa ra lời cảnh báo cho đội nhà. Tờ báo này nhận định Singapore đang trở thành mối đe dọa không thể xem thường đối với Indonesia ở lượt trận cuối, đồng thời đánh giá Singapore thậm chí đã có thể giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình nếu tiền đạo Shawal Anuar tận dụng thành công cơ hội ở phút 76.

Với việc tuyển Việt Nam đứt mạch thắng, truyền thông khu vực đều chung nhận định rằng cục diện bảng A đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trận đại chiến tiếp theo giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8 tới đây sẽ mang tính chất chẳng khác nào một trận "chung kết". Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam rộng cửa vào bán kết, trong khi Indonesia cũng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để chính thức lấy vé đi tiếp.