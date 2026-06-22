Truyền thông châu Âu: Cape Verde chính là đội tuyển truyền cảm hứng nhất World Cup 2026

Truyền thông châu Âu đồng loạt ca ngợi đội tuyển Cape Verde. Họ nhấn mạnh rằng đây chính là đội tuyển được yêu mến nhất, truyền cảm hứng nhất World Cup 2026.

Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ tại World Cup 2026. Sau khi kiên cường cầm hòa Tây Ban Nha, họ đã lấy điểm của một nhà cựu vô địch thế giới nữa: Uruguay. Nhưng trong trận hòa 2-2 vào rạng sáng nay, Cape Verde đã thể hiện một gương mặt khác. Đội tuyển này chứng tỏ họ không chỉ biết giành điểm nhờ hàng thủ mà còn cực kỳ hiệu quả trên mặt trận tấn công.

2 bàn thắng, 12 cú sút, 4 lần dứt điểm trúng đích, đó là những thống kê rất ấn tượng với một đội tuyển vô danh như Cape Verde. Và họ đang khiến truyền thông châu Âu lên cơn sốt về mình.

Tờ El Pais đã dùng những lời nhận xét đầy sức nặng để nói về màn thể hiện của Cape Verde: “Đội tuyển Cape Verde anh hùng và đầy quả cảm tiếp tục làm nên lịch sử. Họ xứng đáng được khen ngợi, được coi là bất ngờ lớn nhất của World Cup lần này.

Cape Verde đã cầm hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha bằng cách phòng ngự chặt chẽ. Trong trận thứ 2, Cape Verde đã lặp lại cách tiếp cận tương tự, nhưng lần này họ có thể tung ra những pha phản công làm xáo trộn hàng phòng ngự Uruguay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đội bóng truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026. Họ đang chứng tỏ FIFA đã chính xác như thế nào khi mở rộng số đội dự World Cup lên 48”.

Tương tự là tờ SBNation. “Nếu việc giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha nhờ màn trình diễn phòng ngự xuất sắc vẫn chưa đủ để khiến bạn yêu mến Cape Verde thì trận hòa 2-2 đáng chú ý trước Uruguay có lẽ sẽ giúp bạn hài lòng. Kết quả này khẳng định vị thế là đội bóng được yêu mến nhất tại World Cup 2026 của Cape Verde”, ấn phẩm này viết.

Cape Verde vẫn bất bại sau 2 trận

Với 2 điểm sau 2 trận hòa các đội tuyển mạnh nhất bảng, Cape Verde bây giờ đang nắm giữ vận mệnh của mình. Họ sẽ có vé vào vòng 1/16 nếu hạ Saudi Arabia ở lượt cuối. El Pais phân tích về cơ hội của quốc đảo châu Phi: “Không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ sau 2 lượt trận, Cape Verde lại có thể cạnh tranh suất vào vòng 16 đội. Hai cường quốc bóng đá giàu truyền thống Tây Ban Nha và Uruguay đều không thể đánh bại họ.

Bây giờ Cape Verde đang tự nắm vận mệnh. Nếu thắng Saudi Arabia, họ sẽ hiên ngang đi tiếp. Thậm chí nếu Tây Ban Nha không thể hạ Uruguay và Cape Verde thắng đậm Saudi Arabia thì Cape Verde mới là đội đi tiếp với ngôi đầu”.

Tờ CNN phiên bản Tây Ban Nha gọi những gì Cape Verde đang làm là một câu chuyện David đấu Goliath của thời hiện đại. “Chúng ta đều yêu thích những câu chuyện về David chống lại Goliath, đặc biệt là khi anh ta né tránh được những cú ra đòn nhiều lần. Và càng thích thú hơn nữa khi chàng David ấy đang cống hiến bằng tất cả tận tâm, như những gì các cầu thủ Cape Verde đang thể hiện. Đó thực sự là câu chuyện cổ tích thời hiện đại”.