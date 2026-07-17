Truyền thông Anh liệt kê 29 "chiêu trò chơi xấu" của Argentina để đánh bại tuyển Anh, cả việc trọng tài thiên vị Messi

Truyền thông Anh chỉ ra những pha chơi xấu của tuyển Argentina ở trận bán kết World Cup 2026.

Thất bại 1-2 trước đại kình địch Argentina trên sân vận động Mercedes-Benz đã chính thức khép lại giấc mơ vàng World Cup của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Dù Anthony Gordon đã thắp lên hy vọng bằng bàn mở tỷ số ở phút 55, sự sụp đổ ở những phút cuối với các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã đẩy người Anh vào tấn bi kịch quen thuộc.

Theo ghi nhận từ giới truyền thông Anh, Argentina đã triển khai một thứ bóng đá đầy tiểu xảo và khiêu khích ngay từ những giây đầu tiên nhằm phá vỡ lối chơi của tuyển Anh. Mục tiêu hàng đầu của họ là Elliot Anderson và Jude Bellingham. Cụ thể tờ The Sun đã liệt kê đầy đủ 29 pha tranh cãi và gọi đây là "chiêu trò chơi xấu" của tuyển Argentina.

Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra căng thẳng (Ảnh: Getty)

Cụ thể được tờ The Sun liệt kê đến từng chi tiết:

Phút 1: Mac Allister dằn mặt Anderson bằng cú tắc bóng sặc mùi thuốc súng chỉ sau 19 giây.

Phút 2: Paredes đẩy lén vào lưng Bellingham, suýt chút nữa tạo nên màn combat tổng.

Phút 3: Đến lượt Enzo Fernandez vào bóng muộn với Anderson.

Phút 6: Simeone tiếp tục đá nguội vào gót chân Anderson. Điệp khúc "chăm sóc" tân binh Man City bắt đầu.

Phút 11: Enzo vật lộn với Anderson trên sân như đấu vật tự do mà không dính thẻ.

Phút 13: Simeone bị thổi việt vị nhưng vẫn cố tình đá hất chân vào người thủ môn Pickford.

Phút 15: Paredes xoạc bóng thành công rồi đứng trên đầu Bellingham "nã" văn học vào tai đối thủ.

Phút 16: Gordon bị kéo ngã, Simeone đi qua khuyến mãi thêm cái vỗ đầu đầy trịch thượng.

Phút 24: Trọng tài vừa nhắc không được chắn tầm nhìn Pickford, Simeone gật đầu xong... vẫn làm tiếp.

Phút 28: Mac Allister đạp muộn vào chân Reece James. Trọng tài: "Không có lỗi gì hết nhé!"

Phút 31: Enzo tiếp tục đốn hạ Bellingham.

Phút 33: Simeone dùng cái đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để lao vào người Guehi nhằm kiếm phạt.

Phút 34: Molina chạy từ sau húc thẳng vào lưng Bellingham.

Phút 36: Messi đá lén Djed Spence. Anderson bất bình lao vào trả đũa. Kết quả: Anderson ăn thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, còn Messi thì không.

Phút 37: Harry Kane che miệng nói chuyện với trọng tài. Mac Allister và Paredes lao vào đòi thẻ đỏ cho Kane vì tội "dám che miệng". Rất tiếc luật FIFA không có điều này.

Phút 41: Rogers phản công nhanh, Lisandro Martinez kéo người thô thiển. Cuối cùng Argentina mới chịu ăn cái thẻ vàng đầu tiên.

Phút 45+1: Reece James định ném biên nhanh, một bóng ma từ băng ghế dự bị Argentina ném thẳng một quả bóng khác vào sân để phá bĩnh.

Phút 45+2: Paredes khép lại hiệp 1 bằng cú giơ cao chân thẳng vào người Anderson.

Hết hiệp 1: Messi cùng Enzo bao vây trọng tài cằn nhằn từ trên ngoài cho tới tận đường hầm.

Phút 48: Va chạm ngoài đường biên, Messi dùng tuyệt kỹ "tiễn" Bellingham bay thẳng vào tấm biển quảng cáo.

Phút 51: Romero dùng hẳn hai tay ôm vật Bellingham như ôm người yêu để ngăn phản công. Ăn thẻ!

Phút 53: Simeone vung tay trúng mặt Djed Spence – người vốn đang phải đeo mặt nạ bảo hộ cằm. Quá hiểm!

Phút 58: Romero đứng chắn vị trí cực quái làm Pickford băng ra bắt bóng bị vấp ngã lộn nhào.

Phút 73: Tuyển Anh chuẩn bị ném biên, Messi đi qua huých nhẹ phát vào người Spence cho vui.

Phút 85: Enzo gỡ hòa 1-1, Romero không lo ăn mừng với đồng đội mà lao thẳng vào mặt Pickford hét lớn để cà khịa.

Phút 88: John Stones nằm sân vì chấn thương đầu, các cầu thủ Argentina không quan tâm, bận vây trọng tài để khiếu nại đòi đá tiếp.

Phút 90+2: Montiel "tặng" cho Bellingham một tràng sỉ vả khi cầu thủ này đang nỗ lực đi bóng.

Phút 90+7: Lautaro ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Thủ môn Emi Martinez ôm bóng nằm sân câu giờ với nụ cười đầy mỉa mai thương hiệu.

Hết giờ: Argentina ăn mừng trêu ngươi. Dean Henderson đẩy Lautaro, Rogers đòi ăn thua đủ với một nhóm cầu thủ, còn Bellingham không kiềm chế được đã tát thẳng vào sau đầu Barco.

Thực tế trận đấu giữa tuyển Anh và Argetina đã căng thẳng từ đầu đến cuối trận, trọng tài phải liên tục nhắc nhở và rút thẻ với các cầu thủ. Sau trận đấu thậm chí Bellingham còn xô xát với cầu thủ Argentina. Có thể nói đây là một trong những trận bán kết căng thẳng nhất lịch sử World Cup.