Truyền nhân đặc biệt của huyền thoại Vũ Mạnh Cường tỏa sáng, đội CAND - T&T thêm lần vô địch tuyệt đối!

Giải bóng bàn vô địch cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên và nhi đồng quốc gia 2025 vừa kết thúc tối qua, ngày 31/8, với ngôi nhất toàn đoàn dành cho đội của bầu Hiển, CLB CAND – T&T. Ở giải này, các tay vợt của bầu Hiển giành tới 12 HCV;3,5 HCB;2,5 HCĐ.

Các HCV của đội bầu Hiển bao gồm nội dung đơn nam 14-15 tuổi (Nguyễn Văn Tuấn Anh), đơn nữ 20-21 tuổi (Trương Bảo Linh), đơn nam 22-23 tuổi (Vũ Mạnh Huy), đôi nam 12-13 tuổi, đôi nam 14-15 tuổi, đôi nữ 14-15 tuổi, đôi nam-nữ 14-15 tuổi, đôi nam 16-17 tuổi, đôi nam 20-21 tuổi, đôi nữ 20-21 tuổi, đôi nam 22-23 tuổi, đôi nam-nữ 22-23 tuổi.

Vũ Mạnh Huy - Mai Ngọc vô địch nội dung đôi nam nữ.

Trong đó, đặc biệt ấn tượng có chuỗi 3 HCV của VĐV trẻ Vũ Mạnh Huy. Đặc biệt, Vũ Mạnh Huy chính là con trai của huyền thoại bóng bàn Vũ Mạnh Cường – người cũng đang là HLV trưởng của CLB bóng bàn CAND – T&T.

Chia sẻ về thành tích của con trai, HLV Vũ Mạnh Cường vui mừng cho biết: "VĐV Vũ Mạnh Huy ở giải này có 3 nội dung thì cũng đoạt 3 HCV. Đấy là sự nỗ lực của cháu trong quá trình tập luyện, cộng với BHL cũng sát sao, đầu tư cho cháu. Trước đó ở giải quốc gia, cháu cũng đoạt vài HCV. Khởi đầu với một VĐV trẻ 22 tuổi như thế cũng là tương đối tốt, cần phải cố gắng thêm nữa.

Ngày nhỏ, cháu cũng tự thân có tình yêu bóng bàn, lại thêm năng khiếu, sự nỗ lực nữa. Tất nhiên là bố cũng có dẫn dắt từ nhỏ để cháu chơi thể thao. Ban đầu thì cháu cũng chơi song hành một số môn, chưa đi theo con đường chuyên nghiệp hẳn. Thời gian gần đây thì cháu đầu tư thời gian nhiều hơn cho bóng bàn, để có thành tích tốt hơn".

Vũ Mạnh Huy vô địch nội dung đôi nam.

Ở giải lần này, các VĐV của CLB bóng bàn CAND – T&T đã thể hiện sự xuất sắc trong chuyên môn. Song điều khiến HLV Vũ Mạnh Cường đặc biệt ấn tượng là một vài trường hợp có thể ban đầu chưa tốt nhưng sau đó đã tiến bộ vượt bậc để có HCV.

"Mỗi giải có một tính chất khác nhau. Với giải này, các cháu về mặt chuyên môn cũng phát huy được những điểm tốt, những điểm đã dày công tập luyện. Tôi rất ấn tượng với các cháu mà ở vòng loại có thể chưa tốt lắm nhưng sau đấy lại đoạt HCV. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cháu".

Thời gian qua, CLB bóng bàn CAND – T&T ngày một thăng hoa, đang dần dẫn đầu toàn quốc ở các giải đấu. HLV Vũ Mạnh Cường lý giải sự tiến bộ, thành công không ngừng của đội:

"Điều quan trọng để CLB ngày một phát triển là sự quan tâm từ lãnh đạo Công an cũng như lãnh đạo tập đoàn T&T. BHL cũng có sự đoàn kết, tìm tòi chuyên môn liên tục để dẫn dắt các VĐV. Các VĐV từ Công An thì ngày xưa cũng tốt rồi, nay về với CLB, có các HLV quan tâm sát sao từng tuyến một, có độ dày về lực lượng HLV hơn nên càng rèn luyện VĐV kĩ hơn nữa".

Để nói về ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa CLB bóng bàn CAND và CLB bóng bàn T&T, HLV Vũ Mạnh Cường chỉ ra VĐV Nguyễn Văn Tuấn Anh – người cũng có 3 HCV tại giải này:

"Từ khi 2 CLB sát nhập, có VĐV Nguyễn Văn Tuấn Anh của lứa tuổi U15 rất ấn tượng. Bạn ấy thời gian qua đã đoạt rất nhiều danh hiệu. Ví dụ ở giải trẻ ĐNÁ thì bạn ấy vô địch đôi nam, ở giải trẻ tại Ninh Bình thì bạn ấy cũng đoạt 3 HCV, đơn nam, đôi nam và đồng đội nam. Ở giải này, bạn ấy tham gia 3 nội dung thì cũng đều đoạt HCV là đôi nam, đôi nam nữ và đơn nam.

Bạn ấy là một trong các ví dụ về sự thành công của hợp tác sát nhập hai CLB. Bạn ấy là một trong các trường hợp ấn tượng, từ lò CAND, sau thời gian rèn rũa thêm dưới tay các thầy của Hà Nội T&T đã ngày một phát triển rực rỡ".

Cuối cùng, HLV Vũ Mạnh Cường chia sẻ, nhiệm vụ quan trọng nhất tới đây của CLB là đầu tư phát triển các VĐV thuộc quốc gia, để cống hiến cho tuyển nhà tại SEA Games sắp tới:

"Sắp tới các cháu triển vọng thì sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games. BHL sẽ cố gắng rèn luyện các VĐV để cống hiến cho nước nhà tối đa, đạt được thành tích tốt".