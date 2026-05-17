Trượt tấm vé bán kết, tuyển Việt Nam nhận bài học lớn trước ngày dự World Cup

Tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam gặp lại đối thủ quen thuộc U17 Australia. Ở lần chạm trán gần nhất cách đây chưa đầy một tháng, U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Australia với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, U17 Australia nắm trong tay lợi thế lớn. Đội bóng xứ chuột túi chỉ phải thi đấu 2 trận vòng bảng và có được thể trạng sung mãn. Trong khi đó, U17 Việt Nam phải căng sức trong 3 trận vòng bảng và có rất ít thời gian để hồi phục.

Bước vào trận đấu, U17 Australia triển khai thế trận pressing mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cách chơi này gây không ít khó khăn cho U17 Việt Nam. Những phút đầu trận, hàng thủ U17 Việt Nam phải chống đỡ khá vất vả trước sức ép lớn từ đội bạn.

U17 Australia vượt trội về thể hình

Mãi tới giữa hiệp một, đoàn quân áo đỏ mới dần cân bằng được thế trận. Lần lượt Sỹ Bách và Đào Quý Vương có những tình huống dứt điểm tương đối nguy hiểm hướng về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm này, U17 Việt Nam lại phải nhận bàn thua từ một tình huống cố định. U17 Australia tổ chức tốt trong tình huống ném biên. Với thể hình vượt trội, các cầu thủ đội bạn có lợi thế khi tranh chấp bóng bổng. Và Oliver O'Carroll dễ dàng ghi bàn ở cự li gần để mở tỉ số trận đấu.

U17 Australia mở tỉ số (U17 Việt Nam vs U17 Australia)

Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công nhiều hơn. Cơ hội rõ rệt đến với đoàn quân áo đỏ ở đầu hiệp hai khi Sỹ Bách thoát xuống bên cánh phải. Nhưng sau nhịp ngoặt bóng xử lý bình tĩnh, cú sút của Sỹ Bách lại không vượt qua được hậu vệ đội bạn.

Bỏ lỡ cơ hội ăn bàn, U17 Việt Nam phải trả giá. Phút 60, U17 Australia nhân đôi cách biệt nhờ tình huống phản công đơn giản nhưng hiệu quả. Max Court chuyền dài hướng về phía vòng cấm địa, Georgio Hassarati với thể hình tốt hơn đã vượt qua hậu vệ U17 Việt Nam trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Hòa.

Những phút tiếp theo, U17 Việt Nam vẫn chơi tấn công đầy nỗ lực. Tiếc rằng, áp lực tâm lý đã khiến cho các pha xử lý cuối cùng trở nên kém chính xác. Lần lượt những Quang Hưng, Anh Hào, Duy Khang rồi Đĩnh Vỹ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ăn bàn (U17 Việt Nam vs U17 Australia)

U17 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp hai

Ở chiều ngược lại, U17 Australia tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha triển khai lên bóng nhanh mà không cần quá nhiều nhân sự. Một trong những pha bóng đó đã dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Akeem Gerald là người lập công cho đội bóng xứ chuột túi.

90 phút khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về U17 Australia. Đội bóng xứ chuột túi giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán U17 Trung Quốc. Với U17 Việt Nam, trận thua này tuy có những điều nuối tiếc nhưng là một bài học quý giá. Những kinh nghiệm rút ra từ thất bại sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland làm tốt hơn khi góp mặt tại U17 World Cup 2026 diễn ra cuối năm nay.

Kết quả: U17 Việt Nam 0-3 U17 Australia

Bàn thắng: Oliver O'Carroll 41', Georgio Hassarati 60', Akeem Gerald 75'

Đội hình ra sân:

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách

U17 Australia: Wilson-Papps, Kutleshi, Milliner, Nasiri, O'Carroll, Becvinovski, Court, Mitchell, Katrib, Gerald, Oliveira