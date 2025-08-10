Trượt huy chương thế giới, Nguyễn Trần Duy Nhất nói lời đặc biệt với vợ

Chiều 10/8 tại Thành Đô, Trung Quốc, Nguyễn Trần Duy Nhất thua Daren Rolland (Pháp) trong trận tranh huy chương đồng hạng cân 57 kg môn muay của đấu trường World Games. "Độc cô cầu bại" Việt Nam không bảo vệ thành công ngôi vô địch và không giành huy chương ở giải lần này.

Dù vậy, thất bại này không phải bất ngờ đối với cá nhân Nguyễn Trần Duy Nhất. Võ sĩ 36 tuổi cho biết anh chỉ "hơi tiếc" và "rất hạnh phúc" khi được tiếp tục bước lên võ đài tại World Games 2025.

Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục thi đấu ở cả võ đài chuyên nghiệp lẫn thể thao (nghiệp dư) ở tuổi 36.

"Kết thúc một kỳ World Games 2025 của ông già 36 tuổi, “được tặng là võ sĩ lớn tuổi nhất giải đấu”, thật vui khi đã đứng vững liên tiếp 3 ngày 3 trận đấu, hơi tiếc nuối một xí, nhưng mà cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được sống hết mình với niềm đam mê của mình. Xin cám ơn Cục TDTT và ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho Nhất được đi thi đấu.

Người buồn nhất có lẻ là người vợ của Nhất - Huỳnh Thị Kim Oanh, vì đã bỏ rất nhiều thứ để đi theo săn sóc cho Nhất. Một lần nữa xin cám ơn vì tất cả", Nguyễn Trần Duy Nhất viết lên mạng xã hội sau trận đấu.

Đối thủ của Nguyễn Trần Duy Nhất trẻ hơn anh tới 10 tuổi. Daren Rolland từng giữ đai vô địch quốc tế của Tổ chức muay Thái thế giới (WMO) và vô địch thế giới của Hội đồng quyền Anh thế giới (WBC). Võ sĩ này nổi danh ở các giải trẻ châu Âu trước khi chuyển sang thi đấu muay Thái chuyên nghiệp.

Tại World Games 2025, Nguyễn Trần Duy Nhất và các đối thủ thi đấu 3 trận trong 3 ngày liên tiếp. Võ sĩ Việt Nam vượt qua Yang Yuxi (Trung Quốc) trong trận tứ kết. Ở bán kết, Nguyễn Trần Duy Nhất thua Dmytro Shelesko (Ukraine) theo kết quả tính điểm.

Ở tuổi 36, Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn thi đấu võ đài chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ngoài ra, "độc cô cầu bại" làng muay Việt Nam cũng làm huấn luyện viên MMA của Trung tâm TDTT TP.HCM tham dự giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc.