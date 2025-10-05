Trương Vinh Hiển nhận lỗi với Lý Hoàng Nam, drama pickleball chính thức khép lại

Sau trận bán kết đơn nam PPA Tour Vietnam Cup 2025 gây nhiều tranh cãi, tay vợt Lý Hoàng Nam đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Trong bài đăng, Hoàng Nam không chỉ nhìn lại trận đấu với tinh thần cầu thị, mà còn tiết lộ về động thái của đối thủ Trương Vinh Hiển.

“Trận bán kết vừa qua là bài học và kinh nghiệm để Nam tiếp tục phát triển chuyên môn và hoàn thiện bản thân.

Điều Nam trân trọng và muốn chia sẻ là Hiển đã chủ động nhắn tin, nhận phần lỗi của mình, bạn không tìm cách đổ trách nhiệm cho ai. Đó là điều không phải ai cũng đủ can đảm để làm.

Nam mong khán giả đang quan tâm câu chuyện này có thể nhìn sự việc một cách bao dung hơn và trao cơ hội để Nam và Hiển tiếp tục hoàn thiện bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung. Cảm ơn mọi người", Lý Hoàng Nam chia sẻ.

Chia sẻ của Lý Hoàng Nam

Trước đó, trận bán kết giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tình huống bóng gây tranh cãi. Trong pha bóng gần cuối set 3, Lý Hoàng Nam cho rằng bóng nằm trong sân, nhưng trọng tài lại tính ra ngoài. Quyết định này khiến anh mất bình tĩnh và để thua ở set 3. Sau trận, cả hai tay vợt đã có những phản ứng căng thẳng, kéo theo nhiều tranh luận từ phía dư luận.

Pha bóng gây tranh cãi ở trận bán kết đơn nam PPA Tour Vietnam Cup

Lời chia sẻ mới nhất của Hoàng Nam được xem là hành động “hạ nhiệt”, tay vợt sinh năm 1996 công khai việc Vinh Hiển đã chủ động nhận lỗi, đồng thời mong khán giả hãy nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn.

Động thái này không chỉ cho thấy tinh thần thể thao chuyên nghiệp mà còn mở ra cơ hội để cả hai tay vợt tiếp tục cống hiến và cùng đóng góp cho sự phát triển của pickleball tại Việt Nam.