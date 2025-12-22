Trưởng đoàn thể thao Việt Nam gửi lời chia buồn tới gia đình 3 tuyển thủ vật Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh

3 tuyển thủ Mỹ Trang, Mỹ Linh và Mỹ Hạnh đã có kết quả HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: M.TRANG

Trong ngày 22-12, thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã gởi Thư chia buồn tới gia đình 3 đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Trong Thư chia buồn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và thành kính nhất trước sự ra đi của người cha kính yêu của 3 tuyển thủ.

“Chúng tôi thực sự bàng hoàng và đau xót khi đón nhận tin buồn. Đây không chỉ là mất mát to lớn đối với gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương chung của những người làm thể thao, của Đoàn thể thao Việt Nam – những người đã luôn dõi theo, đồng hành cùng 3 em trên chặng đường thi đấu và trưởng thành. Tại SEA Games 33-2025 vừa qua, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã làm nên một dấu mốc đặc biệt cho thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng giành HCV môn vật tự do nữ. Thành tích ấy là niềm tự hào lớn lao của thể thao nước nhà, nhưng trên hết, đó là kết quả của cả một quá trình dài rèn luyện gian khổ, mà phía sau luôn có hình bóng lặng lẽ, bền bỉ và đầy yêu thương của người cha. Chúng tôi hiểu rằng, sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn là nỗi đau không gì có thể bù đắp, đặc biệt là với 3 em – những VĐV luôn mang trong mình ý chí kiên cường và tình cảm gia đình sâu nặng. Đối với Đoàn thể thao Việt Nam, bác Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là người cha của 3 VĐV xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của niềm tin và sự đồng hành bền bỉ dành cho thể thao nước nhà….”, đoạn Thư chia buồn được gởi tới gia đình 3 tuyển thủ.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cũng mong rằng mong gia quyến sớm nén lại nỗi đau, giữ gìn sức khỏe và tìm được sự an ủi từ niềm tự hào, từ những giá trị tốt đẹp mà cha của 3 tuyển thủ đã để lại cho các con và cho thể thao Việt Nam.

Các tuyển thủ Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh được trưởng thành từ thể thao Huế. Đây là lần đầu tiên, 3 chị em cùng thi đấu trong đội tuyển vật quốc gia tại đấu trường SEA Games 33-2025 và cùng giành HCV. Kết quả của từng tuyển thủ đóng góp vào thành tích chung 10 HCV mà đội tuyển vật Việt Nam đã đạt được ở Thái Lan vừa qua.