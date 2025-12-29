Trước trận chung kết, HLV Thái Lan nói: “Tôi vẫn thích nhất trận gặp tuyển Việt Nam”

Tại giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, U19 Thái Lan và Indonesia đã tiến vào chung kết theo những kịch bản rất khác nhau. Trong khi Indonesia dễ dàng vượt qua U19 Việt Nam 7-3 ở bán kết thì Thái Lan phải vô cùng vất vả để vượt qua Malaysia với tỷ số luân lưu 8-7 sau khi hòa 4-4 ở 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ.

Trước trận chung kết tối nay (29/12), HLV Boonlert Charoenwong đã đưa ra đánh giá về màn trình diễn của U19 Thái Lan kể từ đầu giải. Ông thừa nhận rằng trận đấu gặp U19 Việt Nam ở vòng bảng là trận đấu mà ông thích nhất. Theo vị thuyền trưởng người Thái thì đó cũng là trận đấu mà tuyển Thái Lan đã chơi tốt nhất dù chỉ thắng sát nút 2-1.

“Tôi vẫn thích trận gặp Việt Nam nhất. Ở trận đó, hàng phòng ngự của chúng tôi thi đấu chắc chắn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu một cách chặt chẽ, chơi tỉ mỉ và không dễ dàng mắc những sai lầm. Tôi muốn U19 Thái Lan sẽ một lần nữa thể hiện những điểm mạnh đó ở trận chung kết”.

HLV Thái Lan hài lòng nhất với trận gặp U19 Việt Nam.

Nói về trận chung kết, HLV Boonlert Charoenwong một lần nữa nhắn nhủ các học trò cần phải chơi giống như trận gặp Việt Nam, đồng thời khác lạc quan vào khả năng đánh bại Indonesia để đoạt chức vô địch trên sân nhà.

“Điều chúng ta sẽ tập trung vào là tái hiện trận đấu với Việt Nam, bao gồm cả lối chơi mà chúng tôi từng sử dụng trong trận giao hữu với Nga. Hàng phòng ngự của chúng ta phải mắc càng ít sai lầm càng tốt.

Ở vòng bảng, Indonesia chỉ thắng Malaysia với tỷ số sít sao 1-0. Có vẻ hàng công của họ chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đánh giá thấp họ.

Tất cả những điều này nhấn mạnh rằng trong trận chung kết, chúng ta tuyệt đối không được phép mắc sai lầm dễ dàng.

Trong trận đấu với Malaysia, tôi có thể không sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng trong trận chung kết này, chúng ta phải cống hiến hết mình. Điểm mạnh của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ”.

HLV Thái Lan muốn các học trò tái hiện lại trận gặp U19 Việt Nam khi đá chung kết với Indonesia.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cũng kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ:

“Quan trọng nhất, điều chúng ta không thể thiếu chính là sự ủng hộ của tất cả các bạn. Các cầu thủ sẽ không chiến đấu một mình, và mỗi tiếng reo hò, mỗi lời động viên đều thực sự tác động đến trái tim của tất cả các vận động viên.

Chúng tôi muốn có thật nhiều người hâm mộ đến xem. Đây là một trận đấu quan trọng. Tất cả các cầu thủ đang chờ đợi sự cổ vũ từ người hâm mộ futsal Thái Lan.

Tiếng nói của các bạn chính là sức mạnh thúc đẩy đội tuyển futsal U19 có cơ hội giành chức vô địch chung kết năm nay”.

Trận chung kết giữa 2 đội futsal U19 Thái Lan gặp Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h00. Trước đó, trận tranh hạng Ba giữa U19 Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra lúc 13h00 hôm nay (29/12).



