Trước trận chung kết bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung tuyên bố dốc toàn lực để giành chiến thắng

Một ngày trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam đã có mặt ở chung kết một cách xứng đáng và sẵn sàng cho trận đấu với Philippines.

"Gặp Philippines là trận cuối cùng của SEA Games 33. Đó là đối thủ rất mạnh với thể lực và tầm vóc hơn hẳn ĐT nữ Việt Nam", chiến lược gia 74 tuổi nói, "Chúng tôi rất tôn trọng Philippines khi có một chiến thắng can đảm và ngoạn mục trước Thái Lan ở trận bán kết. Điều này cũng mang đến động lực để chúng tôi cố gắng".

HLV Mai Đức Chung cho biết, toàn đội sẽ nỗ lực khắc phục những điểm yếu trong những lần đối đầu trước với Philippines, đồng thời cam kết "sẽ chơi hết mình, cống hiến cho người hâm mộ màn trình diễn đẹp mắt".

Về phía cầu thủ, thủ môn Trần Thị Kim Thanh hứa "toàn đội sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, triển khai tốt lối chơi bóng ngắn, phối hợp đập nhả và tìm kiếm khoảng trống nơi hàng thủ đối phương. "Chúng tôi sẽ nỗ lực 100%, quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games",

Bên phía Philippines, HLV Mark Torcaso bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho ĐT nữ Việt Nam. Theo ông, tính chất trận chung kết sẽ hoàn toàn khác và không thể nói trước điều gì, chỉ cam kết sẽ tạo nên một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.