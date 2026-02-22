Trước tin đồn từ chức, HLV ĐT Malaysia gửi "chiến thư" đến Việt Nam

Tại thời điểm bóng đá Malaysia đang đối mặt với sóng gió xung quanh scandal liên quan tới các cầu thủ nhập tịch, xuất hiện những tin đồn cho rằng HLV trưởng Peter Cklamovski có thể sẽ từ chức trước trận đấu quyết định với ĐT Việt Nam thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, chiến lược gia người Australia đã chính thức lên tiếng phản đối mọi tin đồn kiểu này, khẳng định ông chưa và sẽ không rời vị trí của mình.

Khi được hỏi về khả năng ra đi giống như người tiền nhiệm Kim Pan-Gon (người từng bất ngờ từ chức hồi tháng 7/2024 dù vẫn còn hợp đồng), Cklamovski trả lời thẳng thắn:

“Tôi vẫn ở đây. Đó có lẽ là cách trả lời mạnh mẽ nhất.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng mạnh mẽ này được xem như động thái nhằm trấn an người hâm mộ Malaysia, dập tắt mọi đồn đoán rằng ông đang suy nghĩ tới chuyện từ chức.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Malaysia, Cklamovski thừa nhận rằng ông từng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng và liên đoàn khác trên thế giới, nhưng nhấn mạnh:

“Tôi đã có cơ hội ra đi. Tôi đã nhận được sự quan tâm từ các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng tôi có động lực để làm nên điều đặc biệt với đội tuyển quốc gia Malaysia.”

Ông thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc và khó khăn trong quá trình làm việc:

“Thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê để cùng nhau tiến về phía trước… đó có thể là một vài cảm xúc của tôi dẫn đến suy nghĩ đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến việc rời đi.”

Sau khi khẳng định tương lai của mình, HLV 46 tuổi cho biết tất cả sự chú ý của ông và đội tuyển Malaysia hiện tại đều đặt vào trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3:

“Chúng tôi rất mong chờ thử thách khi được thi đấu trên sân khách gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa trận đấu đến Việt Nam và mang theo tinh thần quyết tâm đánh bại họ.”

Ông cũng bày tỏ rõ ràng về mục tiêu của đội:

“Chỉ cần đến đó, giành chiến thắng một lần nữa và làm cho mọi người dân Malaysia tự hào với lối chơi của chúng tôi.”

Nhận định về trận đấu sắp tới, vị HLV này nói:

“Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khó khăn trên sân khách, nhưng chúng tôi rất mong chờ thử thách đó và sẽ đến đó với một tinh thần mạnh mẽ.”

Về việc đội tuyển thi đấu khá “giữ kín” thông tin chuẩn bị thời gian qua, Cklamovski giải thích:

“Tôi làm việc trong hiện tại, tôi thực hiện những việc trong hiện tại, và tôi có tầm nhìn cho tương lai. Hãy đánh giá tôi dựa trên những gì tôi đã làm với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Không gì khác.”

Ông bày tỏ niềm tin mãnh liệt vào bóng đá Malaysia:

“Tôi tin tưởng vào bóng đá Malaysia, có lẽ còn hơn cả người dân Malaysia tin tưởng vào họ. Tôi thấy sự phát triển, tôi thấy cơ hội, tôi thấy tiềm năng trong bóng đá Malaysia.”

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất lúc này là: