Trước “ngày phán quyết” của FIFA, Malaysia khó lòng thoát án phạt thua ngược tuyển Việt Nam

Những ngày cuối tháng 10, không khí tại Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ khi FIFA tuyên bố mở cuộc điều tra và ra án phạt liên quan đến vụ “nhập tịch sai luật” của bảy cầu thủ, FAM đã nỗ lực gửi đơn kháng cáo với hy vọng cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mọi tín hiệu cho thấy Malaysia gần như không thể “thoát nạn” trong phiên phán quyết sắp tới của FIFA.

Theo truyền thông Malaysia, luật sư đại diện của FAM tiết lộ rằng họ đã tìm thấy “một vài chi tiết thuận lợi” trong hồ sơ vụ việc. Vị luật sư này cho rằng FAM “ít nhất không chiến đấu vô ích” trước Ủy ban kháng cáo của FIFA, hàm ý rằng phía Malaysia có thể đạt được kết quả tích cực nào đó. Một số nguồn tin trong nước thậm chí còn khẳng định rằng FIFA sẽ xem xét “giảm án” cho bảy cầu thủ bị coi là “nhập tịch trái quy định”, vì những người này không cố tình vi phạm mà chỉ là nạn nhân của sự thiếu sót trong quy trình pháp lý của FAM.

Malaysia thắng đậm Việt Nam tới 4-0 nhờ 7 cầu thủ "nhập lậu".

Tuy nhiên, những chi tiết trên – nếu đúng – cũng chỉ cho thấy Malaysia đang hy vọng vào một “phán quyết nhẹ tay”, chứ không phải một sự “xóa án” hoàn toàn. Trong trường hợp tốt nhất, FAM có thể tránh được việc bị cấm tham dự thêm các giải đấu quốc tế hoặc bị phạt nặng về tài chính. Nhưng bản chất vấn đề – hành vi nhập tịch sai luật – gần như chắc chắn vẫn sẽ được FIFA giữ nguyên kết luận. Một khi điều đó xảy ra, Malaysia khó lòng tránh khỏi hậu quả trực tiếp liên quan đến kết quả các trận đấu mà họ đã sử dụng những cầu thủ không hợp lệ.

Nếu FIFA vẫn xác định FAM vi phạm quy định nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, cơ hội để Malaysia lật ngược tình thế tại CAS là rất thấp. Trong lịch sử, những vụ việc tương tự liên quan đến tư cách cầu thủ, giấy tờ hợp lệ hay quy trình nhập tịch hầu hết đều được CAS giữ nguyên án phạt từ FIFA. Cơ quan này vốn chỉ xem xét các khía cạnh thủ tục hoặc vi phạm quyền lợi nghiêm trọng, chứ không can thiệp vào nội dung chuyên môn và pháp lý rõ ràng. Điều đó đồng nghĩa, FAM dù có đưa vụ việc lên CAS thì cũng chỉ là nỗ lực “câu giờ”, chứ gần như không thể thay đổi bản chất phán quyết.

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều chuyên gia cho rằng, nếu FIFA ra quyết định cuối cùng giữ nguyên án phạt, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ không còn lý do để đứng ngoài cuộc. AFC từng nhiều lần khẳng định sẽ tuân thủ tuyệt đối mọi kết luận từ FIFA, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tư cách cầu thủ tại các giải đấu thuộc hệ thống châu lục. Một khi FAM bị xác định có hành vi sai phạm trong quá trình nhập tịch, khả năng cao AFC sẽ buộc Malaysia phải nhận án “thua ngược” ở những trận đấu mà các cầu thủ không hợp lệ đã ra sân.

Theo đó, hai trận đấu bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là trận thắng trước Nepal và đặc biệt là trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu AFC áp dụng quy định xử thua 0-3 đối với các trận này, Malaysia sẽ mất toàn bộ điểm số, đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu bảng F. Đây sẽ là cú đòn nặng nề giáng xuống tham vọng của Malaysia – đội đang mơ mộng về việc trở lại sân chơi châu lục sau thời gian dài sa sút.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn từ tình huống này. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, “Những chiến binh sao vàng” đang nỗ lực khẳng định vị thế ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu Malaysia bị xử thua, cục diện bảng F sẽ thay đổi hoàn toàn, giúp Việt Nam không chỉ có thêm điểm số mà còn củng cố niềm tin trong hành trình giành vé đi tiếp.

"Nhập lậu" 7 cầu thủ, Malaysia vui quá hóa buồn!

Ngày 30/10 sắp tới được xem như “ngày phán quyết” đối với bóng đá Malaysia. Dù FAM vẫn kiên định rằng họ “không cố tình gian lận”, nhưng trong mắt FIFA, sự thiếu minh bạch trong quy trình nhập tịch là điều không thể bỏ qua. Nhiều năm qua, FIFA luôn giữ quan điểm cứng rắn với những liên đoàn vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ, bởi đây là nền tảng của công bằng thể thao.

Vì vậy, dù phía Malaysia vẫn hy vọng vào một phép màu, giới chuyên môn đều nhận định rằng “cánh cửa xóa án” gần như đã khép lại. Từ việc xin “giảm án” đến việc mơ “lật ngược thế cờ” là một khoảng cách quá xa, nhất là khi mọi dữ kiện đều đang chống lại họ. Và nếu phán quyết cuối cùng của FIFA vẫn bất lợi, Malaysia không chỉ chịu tổn thất uy tín mà còn đối mặt nguy cơ mất trắng thành quả trên sân cỏ – điều mà người hâm mộ nước này chắc chắn khó có thể chấp nhận.

Với Việt Nam, tất nhiên, mọi thứ vẫn cần chờ quyết định chính thức. Nhưng nếu Malaysia bị phán có lỗi và AFC ra tay, thì “ngày phán quyết” 30/10 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, không chỉ với Malaysia mà còn mở ra cơ hội lớn cho hành trình của đội tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục tấm vé dự Asian Cup 2027.