Trước ngày đấu Việt Nam, tuyển Malaysia nhận thêm tin dữ về 2 cầu thủ nhập tịch

Sau khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, truyền thông Malaysia đặt nhiều kỳ vọng vào 2 cái tên khác vừa nhận quốc tịch Malaysia là Bergson da Silva cùng Giancarlo Gallifuoco. Cả 2 đều đã sinh sống ở Malaysia đủ 5 năm và về lý thuyết đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia.

Tuy nhiên, Bergson và Gallifuoco đã bất ngờ vắng mặt trong danh sách sơ bộ đội tuyển Malaysia tháng 3/2026. Điều này làm dấy lên thắc mắc nơi người hâm mộ Malaysia rằng liệu cả 2 có thể ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới không.

Trước những câu hỏi, HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia đã lên tiếng xác nhận: “Liên quan đến Bergson và Gallifuoco, tôi nhận được thông tin rằng việc đăng ký không thể hoàn tất trong khung thời gian dịp FIFA Days tháng 3. Vì vậy, đối với tôi, đây là một tình huống rõ ràng, họ không thể lên tuyển vào đợt hội quân này”.

Ông Shazli Shaik Mohd – Giám đốc điều hành giải VĐQG Malaysia – cũng cho biết: “Hiện tại, Bergson và Gallifuoco vẫn giữ tư cách là cầu thủ nước ngoài".

Bergson da Silva chưa thể ra sân cho ĐTQG Malaysia

Như vậy, chắc chắn Bergson và Gallifuoco sẽ không thể ra sân ở trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới. Đây là tin tức không mấy vui vẻ dành cho tuyển Malaysia. Bởi 2 cầu thủ này đều được giới chuyên môn đánh giá cao và sở hữu phong độ ấn tượng.

Bergson da Silva sinh ra tại Brazil và mới nhận quốc tịch Malaysia vào đầu năm 2026. Anh là một trong những chân sút xuất sắc nhất tại giải VĐQG Malaysia vài năm trở lại đây. Mùa giải 2025/26, Bergson da Silva đã ghi tới 20 bàn cho CLB Johor Darul Ta'zim chỉ sau 18 trận đấu.

Giancarlo Gallifuoco trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham, từng trải qua nhiều CLB ở Anh và Australia trước khi sang Malaysia chơi bóng. Hậu vệ cao 1m87 cũng từng khoác áo các đội tuyển U17, U20 và U23 Australia.

Theo HLV Peter Cklamovski, Bergson và Gallifuoco đã trò chuyện với ông và bày tỏ khát khao cống hiến cho đội tuyển Malaysia. Nhà cầm quân người Australia hi vọng 2 cầu thủ này sẽ kịp hoàn tất thủ tục để khoác áo ĐTQG Malaysia vào đợt hội quân tiếp theo.

Trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Malaysia chỉ có 1 trận đấu là gặp Việt Nam lúc 19h00 ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường.