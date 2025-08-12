Trước khi đính hôn, Ronaldo và Georgina có hợp đồng hôn nhân, đàng gái vẫn cực "no ấm" nếu chia tay

Không chỉ nổi tiếng vì siêu xe, siêu biệt thự hay lương khủng, Cristiano Ronaldo còn khiến dân tình há hốc khi lộ điều khoản "siêu xa xỉ" dành cho hôn thê Georgina Rodríguez nếu một ngày cả hai… đường ai nấy đi.

Ngày 11/8, Georgina khoe chiếc nhẫn kim cương bầu dục khổng lồ có giá trị hơn 70 tỷ đồng trên Instagram, chính thức xác nhận chuyện đính hôn với CR7. Thế nhưng, từ tận năm 2017 - khi con gái đầu lòng Alana chào đời - cặp đôi đã kịp ký một thỏa thuận tài chính "đỉnh của chóp".

Theo tạp chí TV GUÍA (Bồ Đào Nha), nếu chia tay, Georgina sẽ nhận trợ cấp trọn đời hơn 114.000 USD/tháng (xấp xỉ 3 tỷ đồng) và được sở hữu luôn biệt thự rộng 950 m² trên khu đất 4.000 m² tại La Finca, Pozuelo - nơi được mệnh danh là "thánh địa" của giới siêu giàu ở Madrid. Căn biệt thự này Ronaldo mua từ năm 2010 với giá khoảng 5,64 triệu USD.

Điều đáng nói, đây mới chỉ là "gói hậu hĩnh" khi cả hai chưa kết hôn. Một khi trở thành vợ chồng hợp pháp, thỏa thuận này có thể còn phát sinh thêm nhiều điều khoản pháp lý phức tạp hơn, tùy theo luật hôn nhân ở nơi họ sinh sống.

Hiện tại, Ronaldo là cầu thủ nhận lương cao nhất hành tinh. Chỉ riêng hợp đồng với Al-Nassr đã đem về cho anh khoảng 200 triệu euro/năm (có nguồn khẳng định chạm mốc 245 triệu euro nếu tính cả thưởng). Bên cạnh đó, CR7 còn bỏ túi 50-70 triệu USD/năm nhờ hợp đồng quảng cáo với các "ông lớn" như Nike, Herbalife, Tag Heuer, Clear, Binance… Thỏa thuận trọn đời với Nike được định giá hơn 1 tỷ USD, đảm bảo dòng tiền chảy đều hàng chục triệu USD mỗi năm. Trên mạng xã hội, một bài đăng quảng cáo của Ronaldo có thể trị giá 2-3 triệu USD.

Không chỉ đá bóng, Ronaldo còn xây dựng "đế chế" CR7 bao trùm thời trang, nước hoa, nội y, chuỗi khách sạn Pestana CR7, hệ thống phòng gym và danh mục bất động sản trải khắp Lisbon, Madrid, New York, Cascais, Dubai… Tổng tài sản ước tính 600-800 triệu USD, và theo Forbes, tổng thu nhập sự nghiệp của CR7 đã vượt mốc 1 tỷ USD - con số mà chỉ huyền thoại thể thao mới chạm tới.

Với "combo" tài sản khủng và điều khoản chia tay xịn xò, Georgina lợi trăm bề, chỉ cần… ký đơn là sống sung túc cả đời!