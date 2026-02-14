Trung vệ Việt kiều Pháp cao 1m85 lên kế hoạch về Việt Nam thi đấu

Theo các nguồn tin, trung vệ Việt kiều Julien Mouillon đang lên kế hoạch rời CLB ÉFC Fréjus Saint-Raphaël trong thời gian tới để tìm kiếm bến đỗ mới. Điểm đến tiềm năng nằm trong dự tính là V.League.

Sinh năm 1997 tại Saint-Raphaël (Pháp), Mouillon có cha là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Anh cao 1m85, thuận chân phải và chơi được cả trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Không chiến tốt, thể lực sung mãn, Julien Mouillon được đánh giá có thể thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt Nam.

Julien Mouillon (áo trắng)

Thống kê cho thấy, Julien Mouillon đã có hàng trăm trận ra sân cho CLB Fréjus Saint-Raphaël tại National 2 (hạng 4 Pháp) cùng 10 trận tại Cúp Quốc gia Pháp. Phong độ ổn định là một điểm cộng cho cầu thủ 28 tuổi khi "gửi CV" tới các CLB V.League.

Những năm gần đây, V.League đang mở ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều. Hàng loạt cái tên đã thử sức và tìm được chỗ đứng, một số còn được gọi lên cống hiến cho ĐTQG. Tấm gương của Cao Pendant Quang Vinh sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Julien Mouillon trên con đường về Việt Nam chơi bóng.