Trung vệ Việt kiều Italia cao 1m89 chính thức đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam

Roberto Cittadini đã được SLNA đăng ký thi đấu tại V.League 2026/27 theo diện nội binh, qua đó mở ra cơ hội hướng tới các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Sông Lam Nghệ An đã hoàn tất việc đăng ký Roberto Cittadini vào danh sách thi đấu tại V.League 2026/27. Đáng chú ý, trung vệ Việt kiều sinh năm 2005 sở hữu quốc tịch Việt Nam nên được tính là cầu thủ nội.

Cittadini sinh ngày 7/4/2005 tại TP.HCM, có bố là người Italia và mẹ người Việt Nam. Trung vệ 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,89 m, có thể chơi ở trung tâm hàng phòng ngự hoặc đảm nhiệm vai trò hậu vệ lệch phải.

Sau thời gian tập luyện và thử việc tại sân Vinh, Cittadini đã ghi điểm với ban huấn luyện SLNA. Đội bóng xứ Nghệ quyết định đưa anh vào danh sách đăng ký cho mùa giải mới, tạo điều kiện để cầu thủ Việt kiều có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều Italia - Roberto Cittadini - được SLNA đăng ký tại V.League 2026/27 theo dạng nội binh.

Việc sở hữu quốc tịch Việt Nam là lợi thế đáng kể với Cittadini cũng như SLNA. Trung vệ này không chiếm suất ngoại binh, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm phương án nhân sự cho mùa giải 2026/27.

Trước khi trở về Việt Nam, Cittadini được đào tạo trong môi trường bóng đá Italia. Anh từng có thời gian tập luyện tại Carrarese, U19 Livorno và sau đó thi đấu cho San Miniato Basso.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ chuyên nghiệp cao nhất, cầu thủ sinh năm 2005 được đánh giá có nền tảng đào tạo tốt, đặc biệt ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Cittadini cũng từng có thời gian làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam. Năm 2022, khi mới 17 tuổi, anh được triệu tập lên U17 Việt Nam và tham gia chuyến tập huấn tại Đức.

Đầu tháng 8/2026, trung vệ Việt kiều này từng tới Bắc Ninh FC để thử việc trước khi chuyển tới SLNA. Màn thể hiện tại sân Vinh đã giúp anh thuyết phục được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ.

Tại SLNA, Cittadini sẽ phải cạnh tranh vị trí với những trung vệ giàu kinh nghiệm như Jairo Rodrigues và Hoàng Văn Khánh. Tuy nhiên, chiều cao 1,89 m, tuổi đời còn trẻ cùng nền tảng được đào tạo tại Italia giúp anh trở thành phương án đáng chú ý cho hàng thủ đội bóng.

Quan trọng hơn, việc đã có quốc tịch Việt Nam giúp Cittadini đủ điều kiện về mặt quốc tịch để hướng tới các cấp độ đội tuyển trong tương lai. Nếu thi đấu tốt tại V.League, trung vệ 21 tuổi hoàn toàn có thể lọt vào tầm ngắm của các đội tuyển Việt Nam.