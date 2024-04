Vợ chồng trung vệ Dương Thanh Hào vừa khoe tổ ấm mới đang trong quá trình hoàn thiện tại Quảng Ninh. Theo đó đây là "mái ấm" tâm huyết của Dương Thanh Hào và vợ Julia Nguyễn.

"Tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có vẻ hòm hòm rồi, chỉnh sửa xíu nữa là hết nước chấm. Đặt hết tâm huyết vào ngôi nhà của vợ chồng mình", Julia Nguyễn - vợ Thanh Hào chia sẻ lên trang cá nhân.

Ngay lập tức "chủ tịch" Văn Toàn - đồng đội của trung vệ sinh năm 1991 tại CLB Nam Định gọi đồng đội vào bình luận. Nguyễn Phong Hồng Duy liền "bóc" đàn anh: "Mồm lúc nào cũng than khổ. Đấy, có thiếu gì đâu".

Thanh Hào liền đáp đúng là không nên cho Văn Toàn biết nhiều không thì cả làng bóng đá Việt Nam sẽ biết hết. Dẫu vậy đây chỉ là những lời trêu chọc của dàn cầu thủ thân thiết với nhau.

Ngôi nhà chuẩn bị hoàn thiện của vợ chồng Dương Thanh Hào (Ảnh: FBNV)

Dàn cầu thủ vào bình luận trêu đùa khi vợ Thanh Hào khoe bản thiết kế nhà

Theo tìm hiểu căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện bản thiết kế và chuẩn bị xây dựng tại Quảng Ninh. Đây cũng là quê của Julia Nguyễn - vợ Thanh Hào. Ngôi nhà được thiết 5 tầng với tông màu bên ngoài chủ đạo là trắng. Phía bên trong vợ chồng trung vệ này chọn tông màu nâu, sàn gỗ. Đặc biệt phòng khách được thiết kế rất rộng rãi sẵn sàng tiếp đòn dàn cầu thủ đến chơi nhà. Đáng chú ý, còn có không gian dành riêng để các loại đồ uống để hai vợ chồng có thể "chill chill" cùng nhau mỗi dịp chàng cầu thủ không phải thi đấu.

Toàn cảnh phía bên ngoài của căn nhà (Ảnh: FBNV)

Không gian được tận dụng để đồ vật trang trí (Ảnh: FBNV)

Phòng khách cực rộng (Ảnh: FBNV)

Không gian dành riêng để đồ uống (Ảnh: FBNV)

Dương Thanh Hào, sinh năm 1991, quê ở Quy Nhơn. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB Than Quảng Ninh. Không phải mẫu trung vệ cao to, anh chàng ghi điểm với các HLV bởi lối chơi lì lợm, quyết đoán. Năm 2016 thời HLV Miura, Dương Thanh Hào được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên do dính phải chấn thương, anh chỉ lên tập trung đội tuyển được 2 ngày đã phải ra về.

Năm 2018, HLV Park Hang-seo điền tên Thanh Hào vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Anh chàng dính chấn thương khi cùng đội tuyển tập huấn tại Hàn Quốc đợt tháng 10/2018 và đành ngậm ngùi chia tay thầy Park trước thềm giải đấu.