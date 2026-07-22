Trung vệ Brazil 1m96 đang đá ở Thái Lan vẫn đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam, khoác áo ĐTQG

Cầu thủ người Brazil đã chia tay V.League để sang Thai League 2. Tuy nhiên, việc sang Thái Lan thi đấu không đồng nghĩa với việc anh mất cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Việc trung vệ người Brazil Janclésio Almeida Santos chuyển sang khoác áo PT Satun FC, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2, đã khép lại hành trình kéo dài 7 năm của anh với bóng đá Việt Nam.

Thương vụ này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu Janclesio còn cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam và khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai hay không?

Câu trả lời là vẫn có, ít nhất là theo quy định của FIFA. Nhưng trên thực tế, khả năng ấy lúc này gần như chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Janclesio từng có 7 năm thi đấu tại V.League. (Ảnh: TC)

Janclesio lần đầu đến Việt Nam vào giữa mùa giải 2019 để khoác áo Thể Công (khi đó còn mang tên Viettel). Sau đó, trung vệ sinh năm 1993 lần lượt thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Dương rồi Ninh Bình. Trong quãng thời gian ấy, anh luôn được đánh giá là một trong những trung vệ ngoại chơi tròn vai V.League nhờ thể hình 1m96, khả năng không chiến tốt và kinh nghiệm chơi bóng tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm rời Việt Nam vào tháng 7/2026, Janclesio đã có khoảng 7 năm sinh sống và thi đấu liên tục tại Việt Nam.

Theo Điều 7 trong Quy chế áp dụng Điều lệ FIFA, một cầu thủ không có quan hệ huyết thống với quốc gia muốn đại diện vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu đáp ứng điều kiện cư trú liên tục tối thiểu 5 năm sau khi đủ 18 tuổi, đồng thời sở hữu quốc tịch của quốc gia đó.

Janclesio gia nhập CLB Ninh Bình nhưng không thi đấu phút nào ở mùa giải 2025/26. (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Điều đó có nghĩa, nếu một ngày nào đó Janclesio được nhập quốc tịch Việt Nam, việc anh sang Thái Lan thi đấu không làm mất đi quãng thời gian cư trú trước đây để xét điều kiện FIFA. Đây cũng là điểm từng xuất hiện ở trường hợp của Aymeric Laporte.

Trung vệ gốc Pháp này khoác áo Athletic Bilbao từ năm 2012 đến 2018 trước khi chuyển sang Man City. Đến năm 2021, Laporte nhập quốc tịch Tây Ban Nha và ngay lập tức đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia bởi anh đã tích lũy hơn 5 năm cư trú liên tục tại Tây Ban Nha.

Dù có gốc gác Tây Ban Nha, yếu tố quyết định để FIFA chấp thuận cho Laporte vẫn là điều kiện cư trú chứ không phải huyết thống. Gốc gác Tây Ban Nha của trung vệ này đã từ đời cụ, trong khi FIFA chỉ xét từ đời ông, bà trở lại.

Laporte từng có nhiều năm thi đấu cho các tuyển trẻ Pháp, nhưng rồi chọn khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha. Tại đây, anh giành chức vô địch Euro 2024 và World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Với Janclesio, nếu sau này quay trở lại Việt Nam, được cấp quốc tịch và chưa từng thi đấu cho đội tuyển Brazil ở cấp độ chính thức, anh vẫn có thể đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam theo quy định của FIFA.

Thế nhưng, khoảng cách giữa "đủ điều kiện" và "đủ khả năng được nhập tịch" lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Mùa giải 2025/26 chính là bước ngoặt khiến triển vọng ấy gần như khép lại. Dù còn hợp đồng với Ninh Bình, Janclesio không được sử dụng bất kỳ phút nào trong cả mùa giải. Trung vệ 33 tuổi cũng không tìm được bến đỗ mới tại Việt Nam nên quyết định tìm kiếm cơ hội khác ở Thái Lan.

Janclesio hiện chỉ có thể gia nhập một đội ở Thai League 2, giải đấu có cấp độ tương đương giải hạng Nhất của Việt Nam. (Ảnh: PT Satun FC)

Ở tuổi 33, trung vệ người Brazil không còn nằm trong nhóm ngoại binh được nhiều CLB V.League săn đón như vài năm trước. Trong bối cảnh các đội bóng Việt Nam hiện ưu tiên đầu tư cho những ngoại binh trẻ hơn hoặc các cầu thủ nhập tịch đã hoàn tất thủ tục pháp lý, cơ hội để một CLB tiếp tục chi tiền, tạo điều kiện và hỗ trợ Janclesio nhập quốc tịch gần như rất thấp.

Việc gia nhập PT Satun FC có thể mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Janclesio tại Thai League 2. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến viễn cảnh khoác áo tuyển Việt Nam ngày càng xa vời.

Nói cách khác, về mặt luật lệ của FIFA, cánh cửa vẫn chưa đóng. Song xét trên thực tế, khi tuổi tác ngày càng lớn, phong độ không còn ở đỉnh cao và dấu ấn tại V.League đã nhạt dần, Janclesio có lẽ sẽ chỉ được nhớ đến như một ngoại binh từng gắn bó rất lâu với bóng đá Việt Nam, thay vì trở thành một cầu thủ nhập tịch trong tương lai.