Trung úy QNCN Quang Thuấn - em trai Ánh Viên khoe visual chuẩn "nam thần" bơi lội thế hệ mới đón sinh nhật tuổi 20

Nếu từng “đổ rầm rầm” trước visual và thành tích của kình ngư Ánh Viên, thì netizen dạo gần đây lại tiếp tục được phen xôn xao với em trai cô - tuyển thủ ĐT bơi lội Quốc gia Nguyễn Quang Thuấn. Nhân dịp bước sang tuổi 20, chàng Trung úy QNCN khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi khoe diện mạo ngày càng điển trai, đúng chuẩn “nam thần bơi lội” của thế hệ mới.

Xuất hiện trong bức ảnh đón tuổi mới, Quang Thuấn ghi điểm với nụ cười sáng, gương mặt ưa nhìn cùng thần thái vô cùng thư sinh, dễ mến. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang phục quá nổi bật, chỉ với outfit đơn giản gồm áo phông bên trong áo sơ mi tối màu, em trai Ánh Viên vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight với sự gọn gàng, nam tính. Nhiều netizen còn nhận xét: visual này mà lên đường đua nam thần thể thao thì đúng là “không phải dạng vừa”.

Quang Thuấn đón tuổi mới rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Quang Thuấn còn khiến dân tình nể phục khi vừa đạth được những dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp bơi lội chuyên nghiệp. Hậu giành HCV SEA Games 33, mới đây, Quang Thuấn đã chính thức được thăng hàm lên Trung úy quân nhân chuyên nghiệp ở độ tuổi 19. Là em trai của “tiểu tiên cá” Ánh Viên, Quang Thuấn từng chịu không ít áp lực so sánh, nhưng theo thời gian, anh chàng đã dần khẳng định dấu ấn riêng bằng nỗ lực và phong độ ổn định.

Bước sang tuổi 20, Quang Thuấn được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá cả về thành tích lẫn hình ảnh. Với visual ngày càng “lên hương”, body đậm chất vận động viên cùng lý lịch thể thao xịn xò, không quá lời khi nói rằng Quang Thuấn chính là một trong những gương mặt sáng giá của làng bơi Việt Nam hiện tại.

Sinh nhật tuổi 20 - vừa trẻ, vừa tài, vừa điển trai thế này, bảo sao netizen lại không đồng loạt thả tim cho “nam thần bơi lội” Quang Thuấn!

Quang Thuấn được thăng hàm Trung úy QNCN (Ảnh: FBNV)

Quang Thuấn là nam thần bơi lội thế hệ mới

Visual đời thường của Quang Thuấn khiến netizen rần rần thả tim (Ảnh: TTNV)