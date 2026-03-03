Trung Quốc, Triều Tiên đồng loạt thể hiện sức mạnh ở giải châu Á

Tại bảng B diễn ra ở Sydney (Australia), sau khi đối thủ cùng bảng là tuyển nữ Triều Tiên giành chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan, đội tuyển nữ Trung Quốc bước vào trận đầu tiên gặp Bangladesh — đội bóng lần đầu tham dự giải đấu này. Dù phải tập luyện và thi đấu xa nhà đúng dịp Tết Nguyên đán đầu năm mới, tinh thần và quyết tâm của các cầu thủ Trung Quốc được thể hiện rõ ngay từ đầu trận.

Với đẳng cấp vượt trội, đội bóng áo trắng làm chủ hoàn toàn thế trận, dồn ép đội hình Bangladesh từ những phút đầu. Tuy nhiên, Bangladesh không chỉ co cụm phòng ngự mà còn chơi rất kiên cường, với thủ môn Akter có vài pha cản phá đẹp mắt để giữ sạch lưới trong gần hết hiệp một trước sức tấn công liên tục của Trung Quốc.

Nữ Trung Quốc thắng dễ nữ Bangladesh.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Wang Shuang — ngôi sao giàu kinh nghiệm của tuyển nữ Trung Quốc — mở tỷ số bằng một cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm. Chỉ vài phút sau, Zhang Rui nhân đôi cách biệt với một pha dứt điểm may mắn đập người hậu vệ đối phương đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 trước giờ nghỉ. Hai bàn thắng này cho thấy sự vượt trội cả về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm của Trung Quốc so với đối thủ ở trận ra quân.

Chiến thắng không chỉ mang lại ba điểm quý giá mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới các đối thủ còn lại: Trung Quốc đến để cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Đội bóng từng 9 lần vô địch châu Á đang đặt mục tiêu tiến sâu tại giải, bất chấp những thách thức trong thời gian qua như phong độ thất thường và áp lực từ thành tích quốc tế.

HLV Ante Milicic nhấn mạnh sau trận đấu rằng thành công của đội không chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân, mà còn ở tinh thần thi đấu tập thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài. Ông cũng khẳng định đội sẽ tiếp tục tập trung, phân tích từng trận đấu để đạt kết quả tốt nhất ở vòng bảng.

Ở lượt tiếp theo, Triều Tiên gặp Bangladesh trong khi Trung Quốc sẽ gặp Uzbekistan lần lượt ở các khung 09h00 và 15h00 ngày 6/3 . Với ba điểm đầu tay, nhà cựu vô địch châu Á có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng họ cần duy trì phong độ và ổn định lối chơi để hiện thực hóa tham vọng tại sân chơi lớn nhất châu lục này.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, lúc 18h00 ngày mai 4/3, chúng ta sẽ mở màn bảng C gặp đối thủ nữ Ấn Độ. Trước đó ở khung 12h00, nữ Nhật Bản sẽ gặp nữ Đài Bắc Trung Hoa, cũng thuộc bảng C.