Trung Quốc nối dài chuỗi thống trị môn nhảy cầu suốt 52 năm

Các vận động viên nhảy cầu Trung Quốc đã nối dài chuỗi thành tích bất bại ấn tượng tại ASIAD khi không để rơi rớt một tấm HCV nào, điều đã liên tục xảy ra kể từ kỳ đại hội năm 1974.

Lian Junjie giành HCV nhảy cầu thứ 10 tại ASIAD 20 và thứ 100 cho Trung Quốc qua các kỳ đại hội. Ảnh: THX

Chen Yiwen và Lian Junjie đã giành HCV ở 2 nội dung nhảy cầu cuối cùng, giúp Trung Quốc giành trọn bộ 10 danh hiệu vô địch môn nhảy cầu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Đây là lần thứ 14 liên tiếp họ thâu tóm toàn bộ HCV ở bộ môn này. Trung Quốc đã giành trọn bộ HCV nhảy cầu kể từ lần đầu tiên tham dự ASIAD cách đây 52 năm.

Đáng chú ý, ở nội dung cuối cùng, nhà vô địch Olympic Lian Junjie đã giành HCV nội dung nhảy cầu nam cầu cứng 10m, cũng là mang về tấm HCV môn nhảy cầu thứ 100 cho Trung Quốc tại đấu trường ASIAD.

“Trước hết, tôi rất vui”, Lian Junjie chia sẻ. “Việc giành được HCV thứ 10 cho đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc tại Đại hội lần này, cũng như HCV nhảy cầu thứ 100 trong lịch sử đội tuyển tại Á vận hội, ngay trong ngày thi đấu cuối, là một thành quả thực sự khó khăn mới đạt được. Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi giữ vững được thành tích đó”.

Các vận động viên nhảy cầu Trung Quốc thể hiện phong độ không thể ngăn cản, với đẳng cấp ổn định ở cả nội dung nam lẫn nữ. Chen Yiwen, người từng giành 2 HCV tại Olympic Paris 2024, chia sẻ: “Các vận động viên nữ cũng có năng lực ngang bằng với nam giới. Chúng tôi cũng đang nỗ lực thực hiện các động tác nhảy cầu có độ khó cao hơn. Chúng tôi tập luyện không hề kém cạnh các vận động viên nam”.

Bên cạnh những tấm huy chương lấp lánh, các vận động viên nhảy cầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng sự khổ luyện và những giá trị được truyền nối qua các thế hệ chính là chìa khóa cho thành công bền vững của đội tuyển. “Trước hết, tất cả đều bắt nguồn từ việc tập luyện chăm chỉ”, Lian Junjie nói. “Nếu không tập luyện miệt mài, sẽ không thể có nền tảng kỹ thuật vững chắc, thể lực dồi dào hay khả năng điều chỉnh tâm lý tốt”.