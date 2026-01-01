Trung Kiên đại diện U23 Việt Nam chia tiền thưởng thế nào mà dân tình nức nở: Thế hệ bây giờ biết trước biết sau

Sau những trận cầu nảy lửa tại đấu trường châu lục, tập thể U23 Việt Nam một lần nữa khiến người hâm mộ ấm lòng không phải bằng bàn thắng, mà bằng hành động sẻ chia đầy tinh thần đồng đội dành cho những thành viên không may gặp chấn thương.

Chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành về chuyên môn của các cầu thủ trẻ mà còn cho thấy một tập thể gắn kết như một gia đình. Ngay sau khi khép lại giải đấu, thủ môn Trần Trung Kiên – người giữ vai trò "thủ quỹ" của đội đã cùng các trụ cột như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc thay mặt anh em đưa ra một quyết định đầy ý nghĩa.

Cụ thể, toàn đội đã thống nhất trích một phần từ quỹ thưởng chung để gửi tặng những cầu thủ phải rời giải sớm vì chấn thương như Bùi Vĩ Hào, thủ môn Nguyễn Tân.

Trung Kiên thay mặt toàn đội gửi quà cho những đồng đội về sớm vì chấn thương (Ảnh: CMH)



"Mỗi người một ít cho vui"

Câu chuyện bắt đầu trở nên "dậy sóng" trên mạng xã hội khi tin nhắn giữa Trung Kiên và Vĩ Hào được hé lộ. Với sự chân thành và mộc mạc, Trung Kiên chia sẻ: "Tụi tôi đi giải cũng được nhiều rồi, mỗi người một ít cho vui". Phía sau lời nhắn nhủ giản dị đó là sự thấu hiểu cho những thiệt thòi mà các cầu thủ dính chấn thương phải gánh chịu, vừa mất cơ hội thi đấu, vừa phải đối mặt với quá trình hồi phục đơn độc.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cho biết anh đã vô cùng bất ngờ khi nhận được khoản tiền chuyển khoản lớn từ người đồng đội. Ban đầu, anh còn tưởng Trung Kiên "chuyển nhầm", nhưng khi biết đó là tấm lòng của cả tập thể dành cho mình, cầu thủ này đã không giấu nổi sự xúc động.

Hành động này không chỉ mang giá trị vật chất giúp các cầu thủ có thêm khoản "tiền tiêu Tết" và trang trải chi phí y tế, mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá. Giữa một môi trường bóng đá chuyên nghiệp đôi khi khắc nghiệt, nghĩa cử của U23 Việt Nam như một điểm sáng về đạo đức và sự tử tế. Chính tinh thần "tương thân tương ái" này là nền tảng vững chắc để người hâm mộ tin tưởng vào một thế hệ cầu thủ không chỉ tài năng mà còn có nhân cách cao đẹp, sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn hơn trong tương lai.