Trung Kiên có động thái lạ, buồn bã sau U23 châu Á, Đình Bắc đăng status nói thẳng 4 từ

Trở về từ Vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tấm huy chương đồng, thủ môn Trần Trung Kiên bất ngờ thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái trầm lắng. Khác với hình ảnh năng nổ thường thấy, thủ thành thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ những khoảnh khắc chiêm nghiệm tại chùa kèm dòng tâm sự: "Trở lại cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng màng đến huy hoàng".

Sau những chia sẻ đầy tâm trạng của thủ thành Trần Trung Kiên trên mạng xã hội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng cổ vũ, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào "người gác đền" của đội tuyển. Nhiều ý kiến cho rằng, vết hằn tâm lý của Trung Kiên xuất phát từ trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết, trận đấu mà anh đã bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Việc không ra sân trong trận tranh hạng Ba sau đó cũng phần nào khiến tâm lý của thủ môn trẻ này trở nên xao động.

Trước tình cảnh đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có động thái đầy ấm áp để khích lệ tinh thần đồng đội. Trên trang cá nhân, nam tiền đạo sinh năm 2004 gọi Trung Kiên là "chàng trai tuyệt vời" và không ngần ngại khẳng định bên dưới bài đăng rằng: "Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi. Hiền lành, đẹp trai, tâm huyết với bóng đá".

Trung Kiên liên tục đăng bài buồn bã (Ảnh: IGNV)

Đình Bắc chia sẻ bài động viên đồng đội

Không chỉ Đình Bắc, các cầu thủ khác như trung vệ Nguyễn Nhật Minh hay Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Văn Khang... cũng gửi những lời nhắn nhủ chân thành, khẳng định toàn đội luôn sát cánh bên cạnh Trung Kiên. Sự ủng hộ từ các đồng đội không chỉ cho thấy tinh thần đoàn kết của tập thể U23 Việt Nam mà còn là lời khẳng định về năng lực của Trung Kiên sau một giải đấu đầy nỗ lực.

Thực tế, nhìn lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên vẫn là một trong những nhân tố nổi bật nhất. Anh bắt chính 5/6 trận, giữ sạch lưới nhiều trận ở vòng bảng và là điểm tựa vững chắc giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành ngôi nhất bảng A. Trước đó, thủ thành này cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và lọt vào Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Sau những ngày nghỉ ngơi tĩnh lặng tại quê nhà, mới đây Trung Kiên đã phát đi tín hiệu tích cực khi đăng tải hình ảnh trên sân tập với thông điệp: "Back to work" (Trở lại với công việc). Người hâm mộ kỳ vọng với sự tiếp sức từ đồng đội và bản lĩnh của một "chiến binh sao vàng", Trung Kiên sẽ sớm tìm lại sự tự tin để tiếp tục bảo vệ khung gỗ của đội tuyển trong những thử thách sắp tới.