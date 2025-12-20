Bế mạc SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn

SEA Games 33 chính thức kết thúc sau lễ bế mạc trên sân vận động Rajamangala tối 20/12.

19h: Lễ bế mạc bắt đầu với nghi thức tưởng nhớ cố Vương Thái hậu Sirikit Kitiyakara Thái Lan, sau đó là cử Quốc ca của nước chủ nhà.

Nghi thức tưởng nhớ cố Vương Thái hậu Thái Lan.

Lễ bế mạc không có nhiều vận động viên của các đoàn thể thao tham dự. Hầu hết các đội tuyển Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ. Thông thường, các đoàn chỉ để lại một vài quan chức đại diện và các vận động viên thi đấu muộn.

19h05: Nội dung đầu tiên của chương trình bế mạc là màn biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Âm thanh của tiếng còi". Phần này gồm các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp nghệ thuật ánh sáng.

Tiết mục hát trong lễ bế mạc không còn bị lỗi âm thanh như màn biểu diễn khai mạc.

Phần trình diễn nghệ thuật diễn ra ngắn gọn, chỉ có 2 nghệ sĩ chính và các vũ công.

19h25: Lễ diễu hành các đoàn thể thao nối tiếp chương trình bế mạc. Đoàn Thái Lan lập kỷ lục 233 huy chương vàng. Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương là Indonesia. Đoàn Việt Nam xếp thứ ba, hoàn thành chỉ tiêu về thứ hạng nhưng phải tính gộp cả 3 huy chương vàng môn biểu diễn (không tính vào bảng tổng sắp) mới đạt số lượng tối thiểu theo kỳ vọng (90-110 HCV).

Phần diễu hành của lễ bế mạc diễn ra nhanh hơn nhiều so với khai mạc do số lượng thành viên tham gia ít hơn.

Những khoảnh khắc cuối cùng của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

19h47: Sau phát biểu của Thủ tướng Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, ban tổ chức trình chiếu những hình ảnh đáng nhớ của SEA Games 33. Trong đó, mở đầu video là hình ảnh của môn đua thuyền buồm, nội dung thuyền SSL47.

Đây là nội dung có tấm huy chương vàng đặc biệt của SEA Games 33. Chỉ có Quốc vương Thái Lan được trao huy chương vàng bởi đại diện của đội vô địch (Thái Lan) chính là Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Bà trực tiếp tham gia thi đấu cùng các đồng đội.

19h52: SEA Games 33 chính thức khép lại khi những tiếng còi của khán giả trên sân vận động đồng thanh vang lên, đài lửa dừng cháy.

20h: Lá cờ SEA Games được Ủy ban Olympic Thái Lan trao lại cho đại diện của Malaysia. Kỳ đại hội tiếp theo diễn ra vào năm 2027, tròn 10 năm sau khi Malaysia đăng cai SEA Games 29.

Phần còn lại của lễ bế mạc là chương trình biểu diễn của Malaysia, chủ nhà tiếp theo của SEA Games.

Pháo hoa trên sân Rajamangala và nghi thức tắt đài lửa báo hiệu SEA Games 33 kết thúc.

Đây là điểm khác biệt lớn so với màn trình diễn ở lễ khai mạc. Khi đó, ban tổ chức không bắn pháo hoa như thường thấy ở các đại hội thể thao do chủ đề của buổi lễ mang thông điệp bảo vệ môi trường.

Bế mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào?

Lễ bế mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra tại sân vận động Rajamangala từ 19h hôm nay 20/12. Phần quan trọng nhất của lễ bế mạc là nghi thức chuyển giao cờ đăng cai SEA Games từ Thái Lan sang nước chủ nhà tiếp theo của đại hội - Malaysia. Sau đó, phái đoàn Malaysia sẽ có buổi trình diễn ngắn với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Marsha Milan, Amir Jahari và Mimifly.

Những sự cố xảy ra trong lễ khai mạc từng khiến ban tổ chức SEA Games 33 chịu nhiều chỉ trích. Chính vì vậy, công tác tổ chức và từng chi tiết trong chương trình biểu diễn của lễ bế mạc cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm với câu hỏi: Liệu có thêm sai sót nào xảy ra?.

Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cam kết lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức chỉn chu. Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm triệt để từ những sai sót nghiêm trọng ở lễ khai mạc - trong đó có việc sử dụng sai bản đồ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Lễ bế mạc SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng, đậm chất cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Thái Lan và công nghệ trình diễn hiện đại. Mặc dù các tiết mục cụ thể vẫn được giữ bí mật, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng để khép lại đại hội.

Bảng tổng sắp SEA Games 33 chung cuộc

Tính đến ngày 20/12 bế mạc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với thành tích 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ (tổng 278 huy chương). Trong danh sách đầy đủ các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 , các môn điền kinh, vật và bắn súng đóng góp nhiều nhất.

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 233 154 108 495 2 Indonesia 91 111 131 333 3 Việt Nam 87 81 110 278 4 Malaysia 57 57 117 231 5 Singapore 52 61 87 200 6 Philippines 50 73 153 276 7 Myanmar 3 21 46 70 8 Lào 2 9 27 38 9 Brunei 1 3 5 9 10 Timor Leste 0 1 7 8

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ ở các cự ly chạy trung bình (3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m). Cô giữ kỷ lục vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất (tổng cộng 15 lần về nhất, tất cả đều là nội dung cá nhân).

Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội). Cô thiết lập 3 kỷ lục tại đại hội lần này (trong đó có 2 kỷ lục ở nội dung đồng đội).

Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là vận động viên giành nhiều huy chương nhất (9) nhưng phải đến ngày thi đấu cuối cùng cô mới có tấm huy chương vàng đầu tiên (nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m bơi đường dài mặt nước mở).

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần thứ ba trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

Đội tuyển vật tham dự SEA Games 33 với 12 vận động viên, tỷ lệ đoạt huy chương là 100%. Trong đó, có 10 đô vật giành huy chương vàng.