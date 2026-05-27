Trọng tài V.League bị VFF "treo còi" vì thổi phạt đền sai luật, ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng

Sáng ngày 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT, phản hồi gửi CLB Thể Công liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V.League 2025/26.

Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

“VFF cho biết sẽ thực hiện việc tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành của VFF. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của giải đấu”, đại diện CLB Thể Công cho biết.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ bị VFF "treo còi".

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 20 khi tỉ số đang là 0-0 và được VFF phân tích cụ thể như sau:

“Diễn biến: Cầu thủ mang áo số 11 của PVF-CAND thực hiện pha đi bóng vào khu vực 16m50 của Thể Công (tại vị trí sát đường biên ngang bên phía Trợ lý trọng tài 2), sau đó chuyền bóng ngược lại cho đồng đội số 79 đang ở trong khu vực phạt đền.

Tình huống ngã trong vòng cấm: Sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, cầu thủ số 79 của đội PVF-CAND đã ngã trong khu vực phạt đền của Thể Công

Quyết định trên sân: Trọng tài Trần Ngọc Nhớ xác định cầu thủ phòng ngự của đội Thể Công phạm lỗi và cho đội PVF-CAND được hưởng phạt đền.

Kết luận của VFF: Qua đánh giá chuyên môn, đây là quyết định chưa chính xác của trọng tài”.

Tình huống dẫn tới quả phạt đền cho PVF-CAND.

Tuy nhiên dù trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ đã bị kỷ luật nhưng điều này không thể khiến kết quả trận đấu thay đổi. Tình huống trên giúp PVF-CAND có bàn mở tỉ số, sau đó hòa 1-1 chung cuộc. Đội bóng này hiện đang ở trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt và việc giành được 1 điểm với họ có thể tác động tới thành tích cả mùa giải.

Sau vòng 24, PVF-CAND đứng cuối bảng với 18 điểm. Họ kém Đà Nẵng 2 điểm, kém Becamex TP.HCM 3 điểm và còn 2 vòng nữa để đua trụ hạng. Theo điều lệ giải, đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng, còn đội đứng thứ 13 chơi trận play-off với đội á quân giải hạng Nhất.