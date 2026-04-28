Trọng tài UEFA bị bắt vì nghi vấn tấn công tình dục bé trai gây rúng động

Mới đây, theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vị trọng tài dày dạn kinh nghiệm từng điều hành nhiều trận đấu đỉnh cao tại các giải đấu danh giá nhất châu Âu đã bị cảnh sát tạm giữ sau khi những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi xâm hại trẻ vị thành niên được đưa ra. Vụ việc được cho là xảy ra tại một địa điểm thuộc Anh.

Đại diện lực lượng cảnh sát địa phương xác nhận: "Chúng tôi đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vì nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục nhắm vào một bé trai dưới 16 tuổi. Hiện nghi phạm đã được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra mở rộng".

Trọng tài UEFA khoảng 40 tuổi bị cáo buộc tấn công tình dục

Ngay sau khi nhận được thông tin, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan này được cho là đã ra quyết định đình chỉ công tác ngay lập tức đối với vị vua áo đen này, loại bỏ tên ông khỏi mọi danh sách phân công nhiệm vụ cho đến khi có kết luận chính thức từ phía pháp luật.

Chia sẻ với tờ The Sun, một nguồn tin nội bộ không giấu nổi sự bàng hoàng: "Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với cộng đồng trọng tài. Ông ấy không chỉ là một người có chuyên môn cao mà còn là gương mặt quen thuộc trong các trận cầu tâm điểm suốt nhiều năm qua. Việc một người giữ vị trí quyền lực và niềm tin như vậy dính líu đến cáo buộc này là điều không ai có thể tin nổi".

Do các quy định khắt khe về mặt pháp lý tại Anh cũng như tính chất nhạy cảm của vụ án, danh tính của trọng tài này hiện vẫn được giữ kín. Trong khi đó, nạn nhân nhỏ tuổi đang nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tâm lý từ các tổ chức chuyên trách.

Vụ việc không chỉ gây tổn hại đến uy tín của đội ngũ trọng tài UEFA mà còn dấy lên những lo ngại về quy trình kiểm soát nhân sự trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Hiện tại, giới túc cầu đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ cơ quan điều tra để làm rõ vụ bê bối rúng động này.

Tiên Tiên (Theo The Sun)