Trọng tài tước 11m của Việt Nam đầy lộ liễu, bóng đá Trung Quốc lo lắng về hệ lụy dài lâu

Dư luận vẫn còn sôi sục sau chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 — không chỉ vì bàn thắng quyết định của Phạm Minh Phúc, mà bởi một tình huống gây tranh cãi ở phút 84 khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài. Trận đấu diễn ra tối 12/11 và tổ trọng tài do ông Shen Yinhao điều khiển nhanh chóng trở thành tâm điểm sau khi từ chối một tình huống mà đông đảo khán giả và báo chí cho là phạt đền rõ rệt.

Cụ thể, phút 84, Bùi Vĩ Hào của U22 Việt Nam có pha xâm nhập vòng cấm rồi bị hậu vệ Liu Haofan đẩy từ phía sau. Nhiều góc quay chậm cho thấy có va chạm và cầu thủ Việt Nam ngã trong khu vực 16,5 m, khiến khán giả cùng cầu thủ U22 Việt Nam chờ tiếng còi để được hưởng 11 m. Tuy nhiên, trọng tài Shen Yinhao không thổi phạt, quyết định đã khiến các cầu thủ và quan sát viên bất ngờ.

Trọng tài Shen Yinhao bị chính NHM Trung Quốc chỉ trích vì thiên vị lộ liễu đội nhà khi U22 Trung Quốc đấu U22 Việt Nam tối 12/11.

Phản ứng không chỉ đến từ phía Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc cũng lên tiếng gay gắt về quyết định này, cho rằng chính ông Shen đã làm tổn hại uy tín nền bóng đá nội địa hơn là cứu vãn một trận thua. Nhà báo Pei Li của Sports News chia sẻ thẳng thắn: “Trọng tài bản địa điều khiển ở giải giao hữu chất lượng cao chỉ khiến cầu thủ hình thành thói quen xấu. Liu Haofan thoát phạt đền vì Shen Yinhao là người trong nước.” Bình luận này càng làm nóng thêm tranh luận về tính công bằng của trận đấu.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt tài khoản cũng bày tỏ bức xúc, gọi đó là “quyết định sai lầm”, thậm chí có bình luận: “Nếu đây là giải chính thức, ví dụ như VCK U23 châu Á 2026, chắc chắn đó là một quả phạt đền”. Những phản ứng này cho thấy quyết định của trọng tài không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc người hâm mộ Việt Nam mà còn làm dấy lên mối lo trong dư luận Trung Quốc về trình độ và chuẩn mực điều hành trận đấu ở Panda Cup.

U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam khi được trọng tài thiên vị, càng khiến giới mộ điệu xứ tỷ dân thấy "đắng chát".

Về khía cạnh chuyên môn, các bình luận trên báo chí đặt câu hỏi hai chiều: một là việc một tình huống nhạy cảm không được thổi phạt có thể làm thay đổi tâm lý và bài học rèn luyện của cầu thủ trong bối cảnh giải là dịp thử nghiệm; hai là hệ lụy với uy tín giải đấu khi những quyết định có vẻ “thiên vị” xuất hiện.

Vấn đề đặt ra với Ban tổ chức Panda Cup và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc là làm sao đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong điều hành trọng tài, nhất là khi giải được quảng bá là “bước đệm cho U23 châu Á” — nơi mọi quyết định trọng tài sẽ được soi kỹ hơn nhờ VAR và tiêu chuẩn quốc tế. Nếu để những tranh cãi dạng này tiếp diễn, giá trị chuyên môn của giải sẽ bị ảnh hưởng và niềm tin công chúng khó sớm khôi phục.