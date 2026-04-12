Trọng tài từ chối phạt đền của Xuân Son 'làm ảnh hưởng kết quả V.League'

Đây là pha bóng bị đánh giá "làm thay đổi kết quả trận đấu, thay đổi cục diện chung trên bảng xếp hạng và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của V.League 2025/2026".

Xuân Son bị cầu thủ HAGL phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 76 trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh gia Lai, tiền đạo Caio Cesar tung ra đường tạt bóng hiểm hóc vào vòng cấm địa. Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bị Quang Kiệt tác động bằng tay để ngăn cản. Văn Vĩ nhận bóng và tung cú dứt điểm ở cự li gần nhưng không thể đánh bại được thủ môn Trần Trung Kiên.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên.

Tiền đạo sinh năm 1997 phản ứng dữ dội với trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên. Hình ảnh trên sóng truyền hình cho thấy trung vệ HAGL đã ôm cả người Xuân Son lại để truy cản đối phương.

Đây là hành động sai luật và Xuân Son có lý lẽ riêng khi đòi có một quả phạt đền. Trọng tài Trung Kiên tham khảo công nghệ VAR rồi quyết định không thổi phạt đền cho Nam Định. Cuối cùng, Nam Định thua 1-2 trước HAGL.

Với 3 điểm có được, HAGL giành được 18 điểm, đã vượt lên trên Đông Á Thanh Hóa (16 điểm) và PVF-CAND, SHB.Đà Nẵng (12 điểm). Đội bóng phố núi hoàn toàn có khả năng trụ hạng khi được hưởng lợi từ sai lầm của trọng tài. Ngược lại, Nam Định mất cơ hội cạnh tranh huy chương.

Trước đó, ở trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trọng tài Hoàng Thanh Bình mắc một loạt sai lầm và cũng bị đội bóng xứ Thanh phản ứng dữ dội. Ông Bình sau đó bị "treo còi" ngay lập tức.