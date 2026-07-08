Trọng tài thiên vị trắng trợn Messi, nhưng vị thần bóng đá sẽ tha thứ cho tất cả!

Cho tới lúc này, đâu đó vẫn có những tranh cãi về việc Messi thoát thẻ đỏ ngay trận mở màn World Cup 2026. Nhưng vị thần bóng đá sẽ tha thứ cho tất cả, vì Messi quá hay!

Có những sự thật rất khó phủ nhận.

Sự thật thứ nhất, Lionel Messi đã được hưởng lợi từ một quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài ngay ở trận ra quân World Cup 2026.

Sự thật thứ hai, Lionel Messi cũng đang là một trong những cầu thủ chơi hay nhất giải đấu, mang đến những màn trình diễn khiến hàng triệu người yêu bóng đá phải trầm trồ.

Hai sự thật ấy tưởng như đối lập, nhưng lại cùng tồn tại. Và có lẽ chính điều đó khiến World Cup 2026 của Messi trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Một chiếc thẻ đỏ "biến mất" trước mắt tất cả

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở trận mở màn, Messi rực sáng với một cú hat-trick hoàn hảo.

Nhưng đó không phải là tình huống được nhắc đến nhiều nhất sau trận.

Ở một pha tranh chấp, Messi có tình huống giẫm từ phía sau lên bắp chân cầu thủ Algeria. Đó không phải pha va chạm quá mạnh, nhưng đủ rõ để tạo nên tranh cãi.

Quan trọng hơn, World Cup 2026 không thiếu công nghệ.

VAR tồn tại chính để xử lý những tình huống như vậy.

Các trọng tài chắc chắn đã xem lại pha bóng ở nhiều góc quay. Họ có đầy đủ thời gian để đánh giá. Nhưng cuối cùng, không một chiếc thẻ nào được rút ra dành cho đội trưởng Argentina.

Quyết định ấy lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi.

Cùng là đạp chân đối phương từ phía sau, không ít cầu thủ tại World Cup 2026 đã phải nhận thẻ đỏ nhưng Messi thì không.

Trong cùng giải đấu, không ít cầu thủ với những pha phạm lỗi tương tự đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR vào cuộc.

Vì sao Messi thì không?

Đó là câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thuyết phục.

Những người không yêu Argentina gọi đó là sự thiên vị.

Những người trung lập thì cho rằng trọng tài đã mắc sai lầm.

Còn những người yêu Messi dĩ nhiên sẽ có hàng trăm cách lý giải khác nhau.

Nhưng dù đứng ở phía nào, cũng rất khó để phủ nhận rằng Messi đã thoát khỏi một án phạt mà rất nhiều cầu thủ khác có lẽ sẽ không thể tránh.

Rồi Messi khiến tất cả quên đi tranh cãi ấy

Nếu câu chuyện kết thúc ngay sau trận Algeria, có lẽ World Cup 2026 của Messi sẽ mãi bị phủ bóng bởi chiếc thẻ đỏ "biến mất".

Nhưng bóng đá luôn có những cách rất kỳ lạ để viết tiếp câu chuyện.

Messi không dừng lại.

Anh càng đá càng hay.

Ở vòng bảng, số 10 tiếp tục là linh hồn trong mọi đợt lên bóng của Argentina.

Đến vòng 1/8 gặp Ai Cập, người ta tưởng mọi thứ đã chấm hết khi Messi đá hỏng phạt đền ngay đầu trận, còn Argentina bị dẫn tới 0-2.

Thế nhưng chính trong thời điểm khó khăn nhất, thiên tài ấy lại xuất hiện.

Một pha kiến tạo.

Một bàn thắng.

Hàng loạt pha rê bóng khiến hàng thủ đối phương chao đảo.

Vô số đường chuyền mở ra cơ hội.

Messi càng chơi càng hay ở World Cup 2026, đặc biệt hơn nữa khi anh liên tiếp vượt qua nghịch cảnh để tỏa sáng.

Argentina ngược dòng thắng 3-2 trong một trong những trận đấu cảm xúc nhất lịch sử đội tuyển ở các kỳ World Cup.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Đó là khoảnh khắc khiến ngay cả những người từng chỉ trích anh cũng phải lặng đi.

Không phải vì chiếc thẻ đỏ bị bỏ qua đã biến mất.

Mà bởi những gì Messi cống hiến sau đó quá đẹp.

Quá cảm xúc.

Quá xứng đáng để người ta chỉ muốn nói về bóng đá.

Bóng đá không bao giờ hoàn hảo

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại một World Cup hoàn hảo.

Luôn có sai lầm của trọng tài.

Luôn có những quyết định gây tranh cãi.

Luôn có đội hưởng lợi và đội chịu thiệt.

Messi rõ ràng đã được hưởng lợi trong tình huống ở trận gặp Algeria.

Điều đó không nên bị phủ nhận chỉ vì anh là Messi.

Giống trận thắng Ai Cập, trước đó Messi cũng đá hỏng phạt đền từ đầu trận gặp Cabo Verde ở vòng 1/16, và sau đó cũng tỏa sáng để đưa Argentina thắng ngược cùng tỷ số 3-2. Trận đó, Messi cũng ghi 1 bàn và suýt có 1 kiến tạo (không được thừa nhận do bàn thắng không tính cho cầu thủ Argentina mà bị tính là phản lưới nhà của Cabo Verde).

Nhưng cũng không nên vì một quyết định sai lầm của trọng tài mà phủ nhận toàn bộ những gì anh đang làm được trên sân cỏ.

Bởi nếu không có tài năng thực sự, không ai có thể ghi hat-trick, tạo ra vô số cơ hội, dẫn dắt Argentina vượt qua nghịch cảnh và biến mỗi lần chạm bóng thành một khoảnh khắc khiến cả khán đài nín thở.

Chiếc thẻ đỏ bị bỏ quên có thể là một vết mờ.

Nhưng những pha xử lý thiên tài, những cú rê bóng, những đường chuyền và cảm xúc mà Messi mang đến lại là cả một bức tranh rực rỡ.

Bóng đá vốn dĩ chưa bao giờ là môn thể thao của sự hoàn hảo tuyệt đối.

Nó luôn có những khoảng xám.

Ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng từng hưởng lợi từ quyết định của trọng tài ở đâu đó trong sự nghiệp.

Điều quan trọng hơn là họ làm gì sau khoảnh khắc ấy.

Và Messi đã chọn cách trả lời bằng thứ bóng đá đẹp nhất.

Ở World Cup 2026 đang có rất nhiều siêu sao nổi bật, như Mbappe, Haaland, nhưng vừa hay vừa tạo cảm xúc bùng nổ thì vẫn là Leo Messi đứng đầu!

Có thể nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc lại pha giẫm chân trước Algeria như một ví dụ về sai lầm của trọng tài.

Nhưng cũng rất có thể, ký ức ấy sẽ dần bị lấn át bởi những gì Messi tạo ra trong phần còn lại của World Cup 2026.

Một cú hat-trick.

Một màn ngược dòng thần thánh.

Những giọt nước mắt sau chiến thắng.

Và rất nhiều khoảnh khắc khiến hàng triệu người yêu bóng đá phải đứng dậy vỗ tay.

Có những điều không thể biện minh.

Quyết định của trọng tài có lẽ là một trong số đó.

Nhưng cũng có những điều khiến người ta sẵn sàng gác lại tranh cãi để tận hưởng.

Đó là khi một thiên tài vẫn đang miệt mài tạo ra vẻ đẹp trên sân cỏ.

Và có lẽ, như cách người hâm mộ vẫn thường nói đầy cảm tính, vị thần bóng đá đôi khi cũng sẽ tha thứ cho tất cả... chỉ vì Messi quá hay.