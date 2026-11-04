Trọng tài kêu gọi xem xét lại luật sau vụ De Miguel tử vong

Việc Jesus de Miguel qua đời sau pha va chạm với thủ môn đối phương làm dấy lên tranh luận về việc sửa đổi luật bóng đá nhằm hạn chế những tình huống nguy hiểm.

Ngày 3/11, tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife qua đời sau pha va chạm nghiêm trọng trong trận đấu với Andorra một ngày trước đó. Sự việc gây chấn động bóng đá Tây Ban Nha, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về mức độ an toàn của cầu thủ và cách xử lý các tình huống tranh chấp nguy hiểm.

Sau sự việc, trọng tài người Tây Ban Nha Joan Fabregas kêu gọi các nhà quản lý bóng đá xem xét lại quy định liên quan đến hành vi thi đấu gây ra các tình huống nguy hiểm. Phát biểu trên chương trình Versio RAC1, ông Fabregas cho rằng bóng đá cần có những thay đổi để ngăn chặn các tai nạn tương tự.

“Có lẽ các nhà lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nên nghĩ rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi xuất hiện những hậu quả nghiêm trọng” , ông nói.

Cầu thủ De Miguel được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: La Liga)

Theo ông Fabregas, những điều chỉnh trong luật thi đấu sẽ góp phần hạn chế các hành vi nguy hiểm trên sân. Ông nhắc lại những thay đổi trong cách xử lý các pha đánh cùi chỏ khi cầu thủ bật nhảy tranh bóng. Sau khi quy định được thực thi nghiêm khắc hơn, các hành vi này đã giảm đáng kể.

Vị trọng tài cũng phê phán tâm lý muốn duy trì đủ 11 cầu thủ cho mỗi đội, khiến một số trọng tài có xu hướng hạn chế rút thẻ phạt. Ông cho rằng việc bảo vệ cầu thủ và thực thi đúng luật phải được đặt lên hàng đầu, thay vì cố gắng giữ nguyên quân số hai đội.

Tuy nhiên, Fabregas chưa đưa ra đề xuất cụ thể về việc thay đổi quy định đối với thủ môn trong những tình huống lao ra ngoài vòng cấm để tranh chấp bóng.

Cuộc tranh luận cũng được truyền thông quốc tế quan tâm. Trong chương trình bình luận ngày 3/11, tờ AS đặt câu hỏi liệu cái chết của De Miguel có thể trở thành bước ngoặt thúc đẩy bóng đá thay đổi luật, tương tự cách một số môn thể thao khác điều chỉnh quy định sau những tai nạn nghiêm trọng.

Theo Điều 12 của Luật Bóng đá do Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành, cầu thủ phải bị truất quyền thi đấu nếu sử dụng lực quá mức hoặc thực hiện pha tranh chấp đe dọa sự an toàn của đối phương. Quy định này áp dụng cho tất cả cầu thủ, bao gồm cả thủ môn.

IFAB cũng phân biệt ba mức độ vi phạm là bất cẩn, liều lĩnh và sử dụng lực quá mức. Trong đó, hành vi liều lĩnh bị cảnh cáo bằng thẻ vàng, còn hành vi sử dụng lực quá mức phải nhận thẻ đỏ.

Điều này đồng nghĩa với việc thủ môn không được miễn trách nhiệm chỉ vì đang cố gắng phá bóng hoặc ngăn cản một cơ hội ghi bàn của đối phương.

Mặc dù nhiều ý kiến kêu gọi FIFA hành động, thẩm quyền sửa đổi Luật Bóng đá thuộc về IFAB. Mọi thay đổi đều phải trải qua quá trình nghiên cứu, thảo luận và phê duyệt theo quy trình của tổ chức này.

Tính đến ngày 3/11, IFAB chưa công bố kế hoạch sửa đổi luật cụ thể nào liên quan đến những tình huống thủ môn lao ra tranh chấp nguy hiểm.