Trọng tài bị bắn chết ngay giữa trận đấu bóng đá gây xôn xao

Nạn nhân được xác định là ông Javier Ortega, 48 tuổi, một trọng tài có tiếng tại địa phương. Sự việc xảy ra vào ngày 12/4 khi ông đang điều hành một trận đấu bóng đá phong trào. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi trận đấu đang diễn ra sôi nổi, một nhóm đối tượng lạ mặt bất ngờ tiếp cận sân đấu, rút súng nổ nhiều phát đạn trực diện vào ông Ortega rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trọng tài qua đời trên sân bóng đá phong trào (Ảnh: Jam Press)

Mặc dù lực lượng cứu thương đã có mặt ngay sau đó, ông Ortega được xác định đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng. Tiếng súng nổ giữa đám đông đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng; các cầu thủ và cổ động viên buộc phải tháo chạy tìm nơi ẩn nấp. Trận đấu ngay lập tức bị hủy bỏ, và toàn bộ giải đấu cũng tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát địa phương bước đầu nhận định đây là một vụ ám sát có chủ đích thay vì một sự cố bộc phát trên sân cỏ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang rà soát kỹ lưỡng các đoạn video được người dân ghi lại bằng điện thoại, đồng thời lấy lời khai từ những người liên quan để xác định danh tính hung thủ. Một quan chức bóng đá địa phương chia sẻ với báo Anh The Sun: "Javier là một trọng tài tận tâm. Việc một người mất mạng chỉ vì một trận bóng là điều không thể chấp nhận".