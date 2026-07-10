Trọng tài Argentina bị chỉ trích dữ dội vì "tra tấn tâm lý" khiến Mbappe sút hỏng phạt đền

Công tác điều hành của trọng tài chính người Argentina, ông Facundo Tello đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt sau trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp 2-0 Maroc sáng 10/7.

Nhiều chuyên gia bóng đá quốc tế cho rằng, việc vị vua áo đen Argentina bắt tiền đạo Kylian Mbappe phải chờ đợi hơn 3 phút trước chấm 11m là tác nhân trực tiếp dẫn đến cú sút hỏng ăn của ngôi sao Real Madrid.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ngay trong hiệp một của trận đại chiến giành vé vào bán kết. Đội tuyển Pháp được hưởng quả phạt đền xứng đáng sau tình huống hậu vệ Noussair Mazraoui bên phía Maroc phạm lỗi rõ ràng với Kylian Mbappe trong vòng cấm. Tuy nhiên, thay vì cho phép trận đấu tiếp tục một cách nhanh chóng, trọng tài Facundo Tello đã khiến toàn bộ khán giả trên sân lẫn người xem truyền hình phải mất kiên nhẫn. Do quy trình kiểm tra kéo dài từ tổ VAR cùng với việc vị vua áo đen người Argentina liên tục yêu cầu Mbappe đặt lại bóng cho đúng vị trí, tiền đạo mang áo số 10 đã phải đứng chờ tổng cộng tới 3 phút 12 giây kể từ khi quả phạt đền được xác định.

Mbappe phải chờ hơn 3 phút mới được đá penalty (Ảnh: Getty)

Sự chậm trễ bất thường này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các huyền thoại và chuyên gia bóng đá. Bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình ITV, cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane không giấu nổi sự bất bình trước cách xử lý của tổ trọng tài. Ông khẳng định đây là một sự bất công lớn dành cho cầu thủ thực hiện quả đá phạt: "Đó là một tình huống chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Việc bắt một cầu thủ phải chờ đợi hơn ba phút đồng hồ trong bối cảnh như vậy là hoàn toàn không hợp lý. Ngay cả khi đối mặt với một ngôi sao đẳng cấp thế giới, áp lực tâm lý tích tụ trong thời gian 'chết' đó vẫn đủ sức tạo ra những tác động tiêu cực đến cú sút của họ".

Đồng quan điểm với Roy Keane, cựu tiền đạo khét tiếng Premier League, Ian Wright phân tích sâu hơn về mặt diễn biến tâm lý của các chân sút trên chấm phạt đền. Theo ông, khoảng thời gian trống quá lâu chính là "kẻ thù" lớn nhất của các tiền đạo, bởi nó vô tình tạo điều kiện cho sự hoài nghi và do dự xuất hiện. Khi có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, người đá phạt rất dễ thay đổi quyết định ban đầu về góc sút, trong khi các thủ môn hiện đại ngày nay đều đã được trang bị dữ liệu và nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng thói quen của đối phương.

Thực tế Mbappe đã sút hỏng penalty (Ảnh: Getty)

Thực tế trên sân đã chứng minh những lo ngại của các chuyên gia là hoàn toàn có cơ sở. Sau hơn 3 phút căng thẳng, cú dứt điểm của Kylian Mbappe tỏ ra thiếu cảm giác, bóng đi không đủ lực lẫn độ hiểm hóc để đánh bại sự đổ người chính xác của thủ thành Yassine Bounou. Đội tuyển Pháp lỡ hẹn với bàn mở tỷ số trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.