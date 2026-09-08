Trọng Đại tự cứu bản thân: Không xin tiền, chỉ mong có việc để giúp mẹ chữa bệnh

Chia sẻ tình trạng khó khăn của bản thân, Nguyễn Trọng Đại xin từ chối nhận tiền hỗ trợ và chỉ muốn tự tìm cơ hội làm việc để vực dậy bản thân, chữa bệnh cho mẹ.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, Nguyễn Trọng Đại cho biết anh không muốn nhận tiền hỗ trợ dù đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi phải dừng sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Cựu đội trưởng U20 Việt Nam khẳng định mong muốn lớn nhất lúc này là tự tìm việc, xây dựng lại cuộc sống và kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

“ Tôi muốn nỗ lực thêm một lần nữa để tự vực dậy bản thân thoát khỏi khó khăn. Tôi tự mình xây một kênh mạng xã hội riêng, không có ai khác đứng sau cả ”, Nguyễn Trọng Đại cho biết. Anh không chia sẻ thêm về tình hình bản thân hiện tại ngoài những thông tin được đăng trên mạng xã hội. Thời điểm này, Trọng Đại muốn tập trung tìm hướng đi mới khi xác định không còn cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 29.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Trọng Đại - cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 - trước đó đăng tải dòng trạng thái tìm việc làm. Cầu thủ sinh năm 1997 cho biết anh không còn tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp do gặp chấn thương và hiện “chỉ còn vài chục nghìn đồng trong túi”.

Cựu đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại.

Trọng Đại đồng thời nhấn mạnh anh không mong nhận được tiền hỗ trợ mà chỉ cần một cơ hội làm việc.

“Mất hết tất cả mọi thứ trong đời, tay trắng, muốn giúp mẹ chữa bệnh vì mình chỉ còn mẹ là người thân giúp đỡ. Mong mọi người giúp đỡ cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền. Mình sẽ chăm chỉ làm kênh, cùng theo dõi mình nhé”.

Theo chia sẻ của Nguyễn Trọng Đại, anh gặp chấn thương đứt dây chằng và khó có cơ hội trở lại bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi đó, mẹ anh đang gặp vấn đề sức khỏe, khiến tiền vệ này cần sớm tìm công việc để trang trải cuộc sống và có thêm điều kiện chữa bệnh cho mẹ.

Chỉ vài năm trước, Trọng Đại từng nằm trong nhóm cầu thủ trẻ được đánh giá cao của bóng đá Việt Nam. Anh mang băng đội trưởng U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017, cùng thế hệ với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và nhiều cầu thủ sau này trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia.

Cựu cầu thủ Thể Công Viettel cũng thừa nhận bản thân từng có nhà, xe, tiền bạc và nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, anh cho rằng việc mọi thứ đến quá sớm trong khi không giữ được kỷ luật khiến sự nghiệp và cuộc sống dần đi xuống.

Nguyễn Trọng Đại trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công Viettel. Sau khi rời đội bóng này, anh lần lượt khoác áo Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng và gần nhất là CLB Long An.

Ở tuổi 29, sau chấn thương và quãng thời gian dài sa sút, Trọng Đại cho biết anh muốn tự mình bắt đầu lại thay vì nhận sự hỗ trợ về tiền bạc.