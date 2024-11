'Trong 8 năm chúng tôi chưa bao giờ sống như thế này' - Man City đang tệ đến mức nào?

Làm thế nào mà sau rất nhiều thành công trong một thời gian dài như vậy, việc “sụt dốc” là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào "những chi tiết nhỏ" lại là nguyên nhân của những vấn đề lớn? Niềm tin của ông vào các cầu thủ không hề bị lung lay vì tất cả những gì họ đã đạt được cho ông. Nhưng cũng làm thế nào ông ấy sẽ không bỏ qua thực tế của 5 trận thua liên tiếp, điều mà ông ấy chưa bao giờ trải qua với tư cách là huấn luyện viên và Man City với tư cách là một câu lạc bộ đã trải qua lần cuối vào năm 2006, khi Stuart Pearce còn nắm quyền.

"Trong 8 năm, chúng tôi chưa bao giờ trải qua điều này. Tôi biết sớm hay muộn chúng tôi sẽ sa sút. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua ba trận liên tiếp ở Premier League nhưng chúng tôi đã thi đấu hết lần này đến lần khác và vô cùng kiên định. Bây giờ chúng tôi không thể phủ nhận thực tế rằng đôi khi xảy ra trong bóng đá và cuộc sống là ở đây."

Man City đang tệ đến mức nào?

- Thành tích hiện tại của Man City thể hiện chuỗi trận thua dài nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola và là trận thua tồi tệ nhất kể từ năm 2006 dưới thời Stuart Pearce

- Đây là lần đầu tiên Man City thua 3 trận liên tiếp ở Premier League dưới thời Guardiola

Guardiola trước đây chưa bao giờ thua một trận sân nhà với cách biệt 4 bàn trong sự nghiệp huấn luyện của mình

- Đây là thất bại lớn nhất của Guardiola trên cương vị huấn luyện viên. Ông cũng thua 0-4 trước Everton năm 2017 và Barcelona ở Champions League năm 2016 - và cùng Bayern Munich trước Real Madrid năm 2014

- Đây là trận thua nặng nề nhất của Man City trên sân Etihad.

- Man City là nhà đương kim vô địch giải đấu hàng đầu đầu tiên thua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ Chelsea vào tháng 3 năm 1956

- Đây là trận thua tệ nhất trên sân nhà của Man City kể từ trận thua 1-5 trước Arsenal năm 2003

Đây cũng là trận Man City bị dẫn trước 0-2 sớm nhất trên sân nhà ở Premier League kể từ tháng 12 năm 2010 (phút 19 trước Everton)

- Pep Guardiola hiện đã thua Tottenham thường xuyên hơn bất kỳ đối thủ nào khác (9 lần).

- Đây chỉ là lần thứ ba một đội giành chiến thắng trước các nhà đương kim vô địch Premier League với cách biệt 4 bàn trở lên.

- City đã có 23 cú sút trong trận đấu này nhưng không thành công, nhiều nhất trong một trận đấu ở Premier League mà họ không ghi được bàn nào kể từ trận thua 0-2 trước Manchester United vào tháng 3 năm 2021.

Mọi chuyện đang diễn ra không ổn ở đâu đối với các nhà vô địch?

Số cú sút mà Man City phải đối mặt mỗi trận khi phản công ở Premier League .

Các số liệu thống kê cho thấy một số lĩnh vực - ngoài kết quả - nơi Man City đang sa sút. Man City đang bị ảnh hưởng bởi các pha phản công nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào khác dưới thời Guardiola. Họ đã phải đối mặt với trung bình 1,17 cú sút phản công mỗi trận mùa này. Tổng số cao nhất trước đó là 0,66 hai mùa giải trước.

Bốn trong số năm cơ hội của Spurs trong hiệp hai là từ những gì Opta gọi là đột phá nhanh – bao gồm các bàn thắng của Pedro Porro và Brennan Johnson.

Mùa này, không bao gồm các quả phạt đền, Man City đang để thủng lưới 1,25 bàn mỗi trận - so với 0,79 mùa trước. Họ chỉ để thủng lưới một lượng cú sút tương tự mỗi trận (7,8 bây giờ so với 7,7 mùa trước) - nhưng chất lượng của những cú sút đó tốt hơn nhiều với số bàn thua dự kiến (xGC) là 1,26 so với 0,8 lần trước.

Họ đang phải chật vật đối phó với sự vắng mặt của Rodri, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới và là người đoạt Quả bóng vàng.

Trong các trận đấu ở Premier League có anh ấy trong đội kể từ đầu mùa giải trước, họ đã thắng 78% số trận khi anh ấy thi đấu và 50% khi không có anh ấy. Trong những trận thua, con số thậm chí còn rõ ràng hơn - 0% khi có anh ấy và 43% khi không có anh ấy.

Một đội hình già nua không giúp ích được gì. Khoảng 52% số phút thi đấu của họ được chơi bởi các cầu thủ từ 29 tuổi trở lên - con số cao nhất so với bất kỳ đội nào ở Premier League mùa này.

Phong độ của họ cũng sa sút rõ rệt trong mùa giải, với số cú sút trúng đích giảm từ mức trung bình 7,3 trong 14 trận đầu tiên trên mọi đấu trường so với 4,8 trong 5 trận thua - và số cú sút trúng đích của đối phương tăng từ 2,4 lên 6.

Tỷ lệ trung bình mỗi trận của Manchester City mùa này. . .

'Hiện tại chúng tôi hơi mong manh'

Mặc dù có khởi đầu tươi sáng nhưng cuối cùng Man City vẫn bị Tottenham đánh bại một cách xứng đáng. Guardiola nói: “Hiện tại, chúng tôi hơi mong manh, đó là điều hiển nhiên. “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc ghi bàn và sau khi họ đến, họ đã ghi bàn. Chúng tôi đang thi đấu với một chút tiêu cực trong suy nghĩ nhưng điều này là bình thường. Bóng đá là một cảm xúc”.

Trong khi đó, cựu tiền đạo người Anh Alan Shearer đánh giá: “Có quá nhiều sai sót. Không chỉ là việc không có Rodri mà còn là các hậu vệ đã không phòng ngự đúng cách. Họ không có sức ép. Có rất nhiều việc phải làm, không có sự bảo vệ nào và họ quá cởi mở. Liverpool sân khách là trận đấu lớn vào cuối tuần tới của Man City. Lần đầu tiên tôi thực sự lo ngại về họ. Tôi thấy có quá nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Nếu Liverpool thắng vào Chủ nhật và tuần tới, tôi nghĩ Man City sẽ thực sự thấy điều đó." khó."

Cựu hậu vệ của Manchester United, Gary Neville mô tả đây là một "ngày thức tỉnh " đối với các nhà vô địch, trong khi cựu tiền vệ Tottenham, Jamie Redknapp cho rằng Man City "quá dễ bị đối đầu". Hậu vệ cũ của Man City, Micah Richards nói với Sky Sports: “Tôi rất sửng sốt. Spurs đã thể hiện chất lượng tuyệt vời nhưng đối với Man City thì điều đó thực sự khủng khiếp. Họ bị áp đảo ở hàng tiền vệ, có vẻ như họ thiếu năng lượng và thiếu niềm tin. Tôi đã nghĩ rằng hợp đồng mới của Pep sẽ mang lại cho họ một tiếng vang lớn. Hôm nay nó giống như một đốm sáng vậy."

Có cách nào để quay trở lại cuộc đua danh hiệu?

Man City đấu với đội bóng Hà Lan Feyenoord ở Champions League vào thứ Ba, trận đấu tiếp theo tại Premier League của họ là gặp Liverpool vào Chủ nhật tới. Với việc đoàn quân của Arne Slot đã dẫn trước 5 điểm trước chuyến làm khách tới Southampton vào Chủ nhật, khoảng cách có thể trở thành 11 điểm vào thời điểm cuối tuần tới kết thúc.

Siêu máy tính của Opta chỉ mang lại cho Man City 25,3% cơ hội giữ lại danh hiệu. Khi được hỏi trực tiếp liệu 11 điểm có quá nhiều để giành lại hay không, Guardiola khẳng định chắc nịch: “Đúng, đó là sự thật. Nhưng chúng tôi không nghĩ đến chuyện thắng hay thua danh hiệu, chúng tôi không có hoàn cảnh để nghĩ về điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải. Nếu cuối cùng chúng tôi không giành được danh hiệu thì đó là vì chúng tôi không thể giành chiến thắng, không xứng đáng với nó”.