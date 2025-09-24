Trợ lý ông Kim Sang-sik bất ngờ lên ‘sếp’ lớn một đội bóng

Ông Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên trái) ﻿sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quy Nhơn United

Hồi tháng 8 vừa qua, do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026, ông Đinh Hồng Vinh đã được trao quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam.

Đây là đợt tập trung nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra tháng 10 tới. Tuyển Việt Nam đã có 2 trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội.

Thông tin của Tiền Phong cho biết, ông Đinh Hồng Vinh mới đây đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, đội vừa rớt hạng LPBank V.League mùa trước. Đây là bước đi quan trọng giúp đội bóng đất Võ tái thiết, củng cố lại.

HLV Đinh Hồng Vinh quê Bình Định, từng gắn bó với đội HAGL của bầu Đức và tham gia huấn luyện các đội trẻ như U16 hay U19. Ông cũng góp mặt trong thành phần BHL đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Quy Nhơn United từng là đội bóng được đầu tư mạnh cách đây nhiều mùa giải, có lúc chơi thăng hoa trở thành hiện tượng ở V.League. Họ từng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng, với dàn cầu thủ gồm những gương mặt nổi bật như Đình Trọng, Mạc Hồng Quân và nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Hai năm gần đây, Quy Nhơn United gặp khó khăn và mùa trước để thua trong cuộc đua trụ hạng V.League với SHB Đà Nẵng và Quảng Nam.