Trợ lý lần đầu tiết lộ lý do Erik ten Hag hắt hủi Ronaldo

Trong chương trình podcast "The Good, The Bad and The Football" (Tốt, xấu và bóng đá), Steve McClaren tiết lộ mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Erik ten Hag và Cristiano Ronaldo, dẫn tới việc siêu sao người Bồ Đào Nha bị gạt khỏi đội hình Manchester United. McClaren - cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh - là trợ lý của Erik ten Hag tại Man Utd ở thời điểm đó.

"Có rất nhiều cuộc cãi vã trên sân tập", cựu huấn luyện viên Steve McClaren cho biết. "Tôi thường nói với Ronnie (Ronaldo) rằng tất cả những gì ông ấy đòi hỏi là cậu ấy phải là người gây áp lực đầu tiên, một lần, hai lần hoặc lần 3 nếu muốn, sau đó lùi về giữa sân và khi giành được bóng, những người khác sẽ chuyền bóng cho cậu. Nếu không làm được điều đó, cậu sẽ không được ra sân. Hoặc nếu không chịu làm, ông ấy sẽ không chọn cậu".

Mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag là một trong những nguyên nhân khiến Ronaldo rời Man Utd.

Man Utd chiêu mộ Ronaldo từ Juventus dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Khi Erik ten Hag nắm quyền, siêu sao người Bồ Đào Nha không được đá chính thường xuyên. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, CR7 công khai chỉ trích đội bóng và huấn luyện viên trưởng giữa mùa giải trước khi đôi bên chấm dứt hợp đồng. Trong cuộc phỏng vấn đó, Ronado cho biết anh "không tôn trọng" Erik ten Hag.

"Đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, đúng hơn là đối đầu. Ai thắng? Erik kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Tôi nghĩ hầu hết các huấn luyện viên sẽ nhượng bộ. Một số huấn luyện viên là như vậy nhưng ông ấy kiên quyết giữ vững quan điểm", Steve McClaren nhắc lại. Ông cho biết từng cố gắng thuyết phục Ronaldo tuân thủ yêu cầu của Erik ten Hag nhưng bất thành.

Năm 2024, Ronaldo tiếp tục nói về Erik ten Hag trong một cuộc phỏng vấn: "Với tư cách là huấn luyện viên của Manchester United, anh không thể nói rằng đội bóng sẽ không chiến đấu để giành chức vô địch Premier League hay Champions League. Phải có tinh thần quyết tâm để nói rằng dù không có tiềm năng nhưng phải cố gắng".