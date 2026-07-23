Trợ lý HLV Argentina hối hận xin lỗi, phủ nhận đấm cầu thủ Tây Ban Nha

Trợ lý HLV đội tuyển Argentina, Roberto Fabian Ayala đã chính thức lên tiếng về vụ xô xát xảy ra ngay sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Trận chung kết World Cup 2026 vào cuối tuần trước khép lại trong bầu không khí căng thẳng khi đội tuyển Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều điểm nóng đã xuất hiện trên sân với các màn tranh cãi và xô xát giữa cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện hai đội.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất là hình ảnh chụp từ khán đài cho thấy trợ lý HLV bên phía đội tuyển Argentina, Roberto Ayala dường như đánh vào mặt tiền vệ người Tây Ban Nha Dani Olmo. Tình huống này không xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Roberto Ayala tham gia vào vụ ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Esports Migdia của Valencia Capital Radio , cựu trung vệ nổi tiếng của Argentina thừa nhận bản thân đã hành xử thiếu kiềm chế và bày tỏ sự hối hận.

“Rõ ràng tôi rất hối hận. Với vị trí mà tôi đang đảm nhiệm, tôi không thể cho phép bản thân để cảm xúc, hay những gì mình nhận từ đối phương, làm thay đổi tâm trạng và hành động của mình. Tôi rất hối hận. Đó là những chuyện đã xảy ra”, Ayala thừa nhận.

Ayala cho rằng bản thân chỉ xô đẩy Dani Olmo.

Tuy nhiên, trợ lý của đội tuyển Argentina cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông đã tung cú đấm vào Dani Olmo như nhiều nguồn tin và hình ảnh trên mạng xã hội mô tả.

“Theo tôi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Đó giống một pha xô đẩy hơn là điều gì khác. Đó không phải là một cú đấm như người ta muốn nói và mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó”, Ayala phản bác.

Khép lại cuộc phỏng vấn, Ayala cho biết ông sẵn sàng trực tiếp xin lỗi tiền vệ Dani Olmo của đội tuyển Tây Ban Nha nếu có dịp gặp mặt: “Nếu gặp cậu ấy, tôi sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi”.

Theo tờ Mirror , FIFA đã mở cuộc điều tra về những hành vi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật của đội tuyển Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra các sự cố xảy ra sau trận đấu hôm Chủ Nhật tuần trước trên sân MetLife.

Ngoài trường hợp của Ayala, hậu vệ Nahuel Molina của đội tuyển Argentina đã đánh vào ngực Rodri khi tiền vệ Tây Ban Nha chạy ngang để ăn mừng. Trong khi đó, Leandro Paredes được cho là đã xô xát với trung vệ Eric Garcia của Tây Ban Nha.

Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina có thể phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc nếu bị kết luận có hành vi vi phạm. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cũng đứng trước nguy cơ bị phạt tiền thêm một lần nữa.

Thông báo của FIFA cho biết: “Sau khi đánh giá các báo cáo trận đấu liên quan đến trận chung kết FIFA World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, đồng thời căn cứ Điều 36 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để điều tra các hành vi có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến những sự cố xảy ra sau trận đấu. Thông tin chi tiết sẽ được Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố sau khi báo cáo của công tố viên hoàn tất”.