Trở lại ĐT Việt Nam, vị trí nào cho Đoàn Văn Hậu?

Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Đoàn Văn Hậu cuối cùng cũng đã trở lại sân cỏ. Không chỉ đơn thuần là “tái xuất”, hậu vệ sinh năm 1999 còn nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV Mano Polking tại CLB Công an Hà Nội (CAHN). Anh được sử dụng thường xuyên, thi đấu với cường độ cao và dần lấy lại hình ảnh của một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng, cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam với Văn Hậu có thể không đơn giản như nhiều người nghĩ. Bởi lẽ, dù là cái tên quen thuộc với người hâm mộ và từng giữ vai trò trụ cột dưới nhiều đời HLV, anh lại gần như là “tân binh” trong mắt HLV Kim Sang-sik.

Trong giai đoạn Văn Hậu điều trị chấn thương và vắng mặt dài hạn, đội tuyển Việt Nam đã bước sang một chu kỳ mới. HLV Kim Sang-sik đến, xây dựng lối chơi theo cách riêng, đồng thời trao cơ hội cho nhiều gương mặt khác ở hành lang trái. Điều đó đồng nghĩa với việc Văn Hậu không chỉ cần hồi phục phong độ, mà còn phải cạnh tranh để tìm lại vị trí trong hệ thống đã định hình phần nào của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Văn Hậu trở lại và đang thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB CAHN.

Thực tế bóng đá Việt Nam thời gian qua cho thấy, việc từng là ngôi sao không đảm bảo suất đá chính trong một triều đại mới. Trường hợp của Nguyễn Đình Bắc là ví dụ rõ ràng. Tiền đạo trẻ này từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier, thậm chí có những thời điểm được xem là phát hiện đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển, Đình Bắc gần như bị đẩy ra ngoài kế hoạch trong một thời gian dài.

Chỉ đến gần đây, khi được trao cơ hội ở đội U23 Việt Nam và thể hiện tốt, Đình Bắc mới dần lấy lại vị thế. Điều đó cho thấy HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng trong cách lựa chọn nhân sự: phong độ hiện tại và sự phù hợp chiến thuật quan trọng hơn danh tiếng quá khứ.

Trong bối cảnh ấy, hành lang trái của đội tuyển Việt Nam cũng đã có những phương án mới. Qua 5 trận đã đấu tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik liên tục điều chỉnh sơ đồ chiến thuật, lúc sử dụng hàng thủ 4 người, khi chuyển sang hệ thống 3 trung vệ. Mỗi cách bố trí lại kéo theo những lựa chọn nhân sự khác nhau.

Chính người đồng đội tại CLB CAHN, Cao Pendant Quang Vinh sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí cùng Văn Hậu trên ĐTQG.

Khi vận hành sơ đồ 4 hậu vệ, vị trí hậu vệ trái thường được trao cho Cao Pendant Quang Vinh. Cầu thủ của CAHN cho thấy sự ổn định đáng kể, đặc biệt ở khả năng lên công về thủ và nền tảng thể lực tốt. Trong nhiều trận đấu, Quang Vinh là mắt xích quan trọng giúp đội tuyển duy trì sự cân bằng ở biên trái.

Còn khi chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, vai trò của Quang Vinh lại được đẩy lên cao hơn. Anh thường thi đấu như một tiền vệ cánh trái (wing-back), nơi yêu cầu khả năng di chuyển rộng và hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Bên cạnh Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ cũng là phương án được sử dụng trong vai trò tương tự và cầu thủ này cũng đang duy trì phong độ khá tốt ở cấp CLB.

Ở phía sau, vị trí trung vệ lệch trái trong hệ thống ba hậu vệ thường được giao cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Phạm Xuân Mạnh hoặc Bùi Tiến Dũng. Cả hai đều có sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều mà HLV Kim Sang-sik đặc biệt coi trọng trong các trận đấu chính thức.

Nhìn vào những lựa chọn ấy, có thể thấy hành lang trái của đội tuyển Việt Nam hiện không hề “trống chỗ”. Ngược lại, Văn Hậu khi trở lại sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khá lớn. Quang Vinh và Văn Vĩ đều đang có phong độ tốt, quen với cách vận hành chiến thuật hiện tại và đã tích lũy sự tin tưởng nhất định từ ban huấn luyện.

Văn Hậu từng là ngôi sao sáng của ĐTVN.

Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn có những lợi thế riêng mà không nhiều cầu thủ Việt Nam sở hữu. Với thể hình, thể lực cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ, anh có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở hành lang trái, từ hậu vệ biên, trung vệ lệch trái cho đến wing-back trong hệ thống ba hậu vệ.

Thực tế tại CLB CAHN đã cho thấy một phương án khá thú vị. HLV Mano Polking đang sử dụng cùng lúc cả Văn Hậu và Quang Vinh trong đội hình. Khi đó, Quang Vinh được đẩy lên đá tiền vệ cánh trái, còn Văn Hậu đảm nhận vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ ba hậu vệ. Cách bố trí này tận dụng được khả năng phòng ngự chắc chắn của Văn Hậu, đồng thời vẫn giữ được sự cơ động của Quang Vinh ở biên.

Đó có thể là một gợi ý đáng tham khảo cho HLV Kim Sang-sik. Với hệ thống ba trung vệ đang được sử dụng khá thường xuyên, Văn Hậu hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép phù hợp ở vị trí trung vệ lệch trái – nơi đòi hỏi khả năng tranh chấp, bọc lót và hỗ trợ tấn công từ phía sau.

Dĩ nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có thể có những toan tính khác. Việc Văn Hậu vừa trở lại sau chấn thương dài hạn đồng nghĩa với việc anh cần thêm thời gian để lấy lại phong độ cao nhất. Vì thế, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ thử nghiệm dần dần thay vì lập tức trao vai trò quan trọng cho hậu vệ này.

Trận giao hữu với Bangladesh lúc 19h00 ngày 26/3 tới đây có thể là cơ hội phù hợp. Một trận đấu không quá áp lực về kết quả sẽ giúp HLV Kim Sang-sik kiểm tra khả năng thích nghi của Văn Hậu trong hệ thống chiến thuật hiện tại, đồng thời đánh giá xem anh phù hợp nhất ở vị trí nào.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu vẫn mang nhiều ý nghĩa. Trong nhiều năm, anh từng là một trong những hậu vệ trái hay nhất khu vực, góp công lớn vào những thành công của đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo. Một Văn Hậu đạt phong độ cao chắc chắn sẽ mang lại thêm chiều sâu và sự đa dạng cho hàng phòng ngự đội tuyển.

Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, bản thân Văn Hậu cần chứng minh rằng anh đã thực sự sẵn sàng cho chương mới cùng đội tuyển Việt Nam. Nếu làm được điều đó, và nếu HLV Kim Sang-sik tìm ra cách sử dụng hợp lý, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng sẽ sớm thấy “ngôi sao sáng” một thời trở lại trong màu áo đỏ ở những trận đấu chính thức đầy căng thẳng phía trước.