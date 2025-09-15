Trò cưng lập công lớn, báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê đã có màn trình diễn ấn tượng ngay khi trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam, sau khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2026. Trong trận đấu Cúp Quốc gia giữa Hà Tĩnh và Quảng Ninh diễn ra vào hôm qua, mặc dù ngồi dự bị trong hiệp một nhưng Viktor Lê đã được HLV Nguyễn Công Mạnh cho vào sân trong hiệp hai. Sau khi có mặt trên sân, Viktor Lê không chỉ tăng cường sức sống cho lối chơi của đội mà còn tạo ra những cơ hội ăn bàn.

Cầu thủ sinh năm 2003 đã có một pha dứt điểm đầy chất lượng nhưng không thể ghi bàn khi bị thủ môn đối phương cản phá. Đáng chú ý, đến phút 90+7, anh đã có một đường chuyền quyết định giúp Phạm Văn Long ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng cho Hà Tĩnh và đưa đội bóng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26.

Viktor Lê ngày càng thể hiện tốt ở bóng đá Việt Nam, từ CLB tới U23.

Trong quá trình tham gia vòng loại U23 châu Á, Viktor Lê cũng đã ghi dấu ấn với một bàn thắng trong trận đấu với U23 Bangladesh, cho thấy tiềm năng và phong độ đang dần trở lại của mình. Tiếp theo, đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu với Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 16 đội, và trong giải V-League, họ sẽ có chuyến hành quân đến sân của SLNA vào ngày 21/9 tới.

Những thành tích và màn trình diễn của Viktor Lê không chỉ giúp anh khẳng định vị trí của mình trong đội bóng mà còn mở ra nhiều cơ hội hơn cho tương lai, đặc biệt là với những giải đấu quan trọng sắp tới.

Với HLV Kim Sang-sik, ông hẳn rất vui khi cậu học trò ghi bàn. Trên ĐTQG, Viktor Lê chưa có vai trò đặc biệt nhưng là chủ chốt ở cấp U23 Việt Nam. Trong phần còn lại của năm 2025 này, ĐTQG lại không phải ưu tiên lớn nhất của HLV Kim, mà chính là U23 với nhiệm vụ đoạt HCV SEA Games trên đất Thái Lan.