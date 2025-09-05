Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam

Khép lại 4 trận tứ kết đơn nam Pro của PPA Vietnam Open 2025 - chặng cuối của PPA Tour Asia, 2 cặp bán kết được xác định là màn nội đấu của chủ nhà Việt Nam trong sáng 5-9, tại TP HCM.

Ở vòng tứ kết, hai tay vợt Phúc Huỳnh và Trịnh Linh Giang đều không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp.

Cụ thể, nhà vô địch PPA Malaysia Open 2025, Trịnh Linh Giang, vượt qua tay vợt Nhật Bản Kenta Miyoshi với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6). Trong khi đó, Phúc Huỳnh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lần thứ hai đánh bại nhà vô địch PPA Hồng Kông (Trung Quốc) Jack Wong, lần này với tỷ số 2-0 (11-2, 11-5).

Hai trận tứ kết còn lại diễn ra đầy kịch tính khi Vinh Hiển lội ngược dòng trước tay vợt Ấn Độ Aditya Ruhela trong ba set căng thẳng, giành chiến thắng 2-1 (10-12, 9-11, 3-11).

Ở cặp đấu nội bộ Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Đắc Tiến mang đến màn so tài nghẹt thở. Sau ba set giằng co quyết liệt, bản lĩnh của Hoàng Nam đã lên tiếng đúng lúc, giúp anh thắng chung cuộc 2-1 (12-10, 2-11, 11-3) và ghi tên vào bán kết.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết lần lượt được xác định là màn đấu của Trịnh Linh Giang và Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.



Trong khi đó, đại diện Việt Nam duy nhất ở đơn nữ Pro là Sophia Tran đã phải dừng bước ở tứ kết. Vào chiều nay, các trận đấu ở nội dung hỗn hợp nam nữ sẽ diễn ra vòng 1/8, Linh Giang sẽ đánh cặp với Ken Tâm, Sophia Phương Anh bắt cặp với tay vợt Ấn Độ Aryaan Bhatia trong khi Lê Xuân Đức - Yufei Long.