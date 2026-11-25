Triệu Văn Trác là một trong số những ngôi sao phim võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền với vai Nhiếp Phong trong phim truyền hình "Phong Vân".

Triệu Văn Trác sinh ngày 10/4/1972 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Anh lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao. Cha yêu thích võ thuật, mẹ từng là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp và được phong danh hiệu Kiện tướng thể thao. Năm 8 tuổi, theo sự định hướng của gia đình, Triệu Văn Trác bắt đầu học võ.

Hành trình học võ của Triệu Văn Trác

Người thầy đầu tiên có ảnh hưởng đáng kể đến anh là Vu Văn Long. Dưới sự hướng dẫn của người thầy này, cậu bé Cáp Nhĩ Tân được tiếp xúc với nhiều môn phái và bài quyền khác nhau, trong đó có Thiếu Lâm quyền, Thái Cực quyền, Thái Tổ quyền và Yến Thanh quyền.

Triệu Văn Trác có trình độ võ công thâm hậu

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Trung Hoa Võ Thuật năm 2019, Triệu Văn Trác kể rằng Vu Văn Long là người rất tâm huyết với việc truyền dạy võ thuật. Thầy có trí nhớ tốt, am hiểu nhiều bài quyền và thường xuyên đi khắp nơi học hỏi để bổ sung kiến thức. Đây cũng là giai đoạn Triệu Văn Trác hình thành niềm yêu thích đối với võ thuật truyền thống Trung Quốc.

Ban đầu, anh tập luyện theo hình thức nghiệp dư. Sau đó, Triệu Văn Trác gia nhập đội công tác thể dục thể thao Cáp Nhĩ Tân, chính thức bước vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Năm 1985, đội Wushu chuyên nghiệp Cáp Nhĩ Tân được thành lập. Khi ấy, Triệu Văn Trác mới 15 tuổi và thuộc thế hệ vận động viên đầu tiên của đội. Đáng chú ý, đội hình ban đầu chỉ có chín thành viên, gồm năm nam và bốn nữ. Anh được huấn luyện viên trưởng Trương Thực Bân trực tiếp hướng dẫn trong nhiều năm.

Trương Thực Bân là người có nền tảng võ thuật đáng chú ý. Ông từng theo học “Nhất đại thương vương” Lưu Hồng Nhân và võ sư Ôn Kính Minh, sở trường Bát Phương Đao và Mai Hoa Thương. Theo lời Triệu Văn Trác, người thầy này không chỉ truyền dạy kỹ thuật mà còn tự biên soạn một bài hình thể quyền, kết hợp nhiều loại bộ pháp, quyền pháp, chưởng pháp và câu pháp thành bốn đoạn.

Triệu Văn Trác nổi tiếng với các phim võ thuật ở mảng truyền hình và điện ảnh

Những năm tháng tập luyện tại Cáp Nhĩ Tân không hề dễ dàng. Triệu Văn Trác nhớ lại mỗi buổi chiều, các vận động viên phải tập thể lực cùng đội điền kinh nữ. Sau giờ ngủ trưa, họ thường phải chạy 10 vòng sân, mỗi vòng dài 400 mét, với yêu cầu hoàn thành mỗi vòng trong vòng 1 phút 45 giây. Tổng quãng đường lên tới 4 km, chưa kể những bài tập kỹ thuật và thể lực khác.

Năm 1990, Triệu Văn Trác thi đỗ vào khoa Wushu của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh. Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa anh từ một vận động viên trẻ ở địa phương đến môi trường đào tạo hàng đầu Trung Quốc. Trong số bốn thành viên đội thể công Cáp Nhĩ Tân tham gia kỳ thi năm đó, anh là người duy nhất trúng tuyển.

Triệu Văn Trác nổi tiếng với vai Nhiếp Phong trong phim truyền hình Phong Vân

Tại đây, thành tích thi đấu của Triệu Văn Trác bắt đầu khởi sắc. Năm 1990, anh giành chức vô địch giải Wushu trẻ toàn quốc. Năm 1991, anh tiếp tục đoạt chức vô địch toàn năng giải Sinh viên toàn quốc và chức vô địch Wushu toàn quốc, qua đó được phong danh hiệu Kiện tướng thể thao cấp Võ Anh quốc gia Trung Quốc.

Về kỹ thuật, Triệu Văn Trác sở trường kiếm thuật, thương pháp và quyền thuật. Anh từng chia sẻ mình có thể thực hiện hơn 300 bài quyền thuộc nhiều lưu phái khác nhau. Đây là nền tảng giúp nam diễn viên có khả năng thể hiện đa dạng các trường phái võ thuật khi bước chân vào điện ảnh.

Triệu Văn Trác từng cho biết Thông Bối Quyền là môn võ anh luyện tập tốt nhất và có ảnh hưởng lớn đến phong cách võ thuật của mình: “Môn tôi luyện tốt nhất chính là Thông Bối Quyền. Trước đây, Thông Bối tôi tập là “Bạch Viên Thông Bối” của đội Tứ Xuyên. Sau đó vào đội tuyển của học viện có hai người bạn cùng lớp, tôi học thêm Thông Bối của Hà Bắc từ họ. Rồi sau nữa ở trường tôi có học thêm một chút Phích Quải Quyền, nên đưa vài động tác của Phích Quải vào trong Thông Bối, tạo thành bài Thông Bối Quyền thi đấu của riêng mình”.

Triệu Văn Trác biểu diễn Thông Bối Quyền trong Gala xuân 2013 của CCTV

Thông Bối Quyền là môn võ truyền thống có 2000 năm lịch sử của Trung Quốc, nổi bật với kỹ thuật phát lực từ phía sau, truyền qua vai và cánh tay để tạo ra những đòn đánh mạnh mẽ. Môn võ này lấy cảm hứng từ chuyển động của loài vượn và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc.

Theo Baidu, đặc trưng của môn võ là thông tí kình, yêu cầu thả lỏng vai, vận dụng khuỷu tay để truyền lực tới cánh tay, kết hợp nguyên tắc tam tiêm chính. Kỹ pháp chú trọng tốc độ, sức bật, độ linh hoạt, khả năng phát lực nhanh và chuyển đổi cương nhu.

“Vua kungfu” trên màn ảnh

Năm 1992, Triệu Văn Trác được đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Nguyên Khuê phát hiện và đánh giá cao, mở ra cơ hội bước vào ngành điện ảnh. Chỉ một năm sau, anh đã có cơ hội hợp tác với Lý Liên Kiệt trong bộ phim “Phương Thế Ngọc”, đảm nhận vai phản diện Ngạc Nhĩ Đa, Cửu Môn Đề Đốc.

Cũng trong năm 1993, Triệu Văn Trác được đạo diễn Từ Khắc lựa chọn vào vai Hoàng Phi Hồng trong “Hoàng Phi Hồng IV: Vương Giả Chi Phong”. Việc đảm nhận nhân vật vốn gắn liền với hình ảnh Lý Liên Kiệt là thử thách không nhỏ đối với một diễn viên trẻ. Tuy nhiên, nền tảng Wushu chuyên nghiệp giúp anh có lợi thế trong việc thể hiện các động tác quyền cước, bộ pháp và những màn giao đấu phức tạp.

Cùng năm, anh còn tham gia phim “Thanh Xà” của Từ Khắc, hóa thân thành Pháp Hải. Đây là một hình tượng khác biệt so với những vai anh hùng võ thuật thường thấy, cho thấy khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật của nam diễn viên.

Triệu Văn Trác kính trọng Hồng Kim Bảo

Năm 1994, Triệu Văn Trác tiếp tục trở lại với vai Hoàng Phi Hồng trong “Hoàng Phi Hồng V: Long Thành Tiêm Bá”. Sau đó, anh tham gia “Đao” (1995), tác phẩm võ hiệp mang màu sắc nghệ thuật của Từ Khắc. Bộ phim được đánh giá là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của anh.

Những năm tiếp theo, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm võ thuật như “Trung Hoa Đại Trượng Phu”, “Hoắc Nguyên Giáp”, “Đại Túy Hiệp”, “Thư Kiếm Ân Cừu Lục”, “Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn” và “Phong Vân”. Đặc biệt, vai Nhiếp Phong trong “Phong Vân” (2002) giúp tên tuổi Triệu Văn Trác được đông đảo khán giả truyền hình châu Á biết đến.

Năm 2016, Triệu Văn Trác đảm nhận vai danh tướng Thích Kế Quang trong bộ phim lịch sử võ thuật “Đãng Khấu Phong Vân”, đóng cùng Hồng Kim Bảo. Đây là lần đầu tiên hai ngôi sao võ thuật hợp tác trên màn ảnh. Trong phim, Triệu Văn Trác có những màn giao đấu với nhân vật Du Đại Du do Hồng Kim Bảo thủ vai.

Triệu Văn Trác từng được Hồng Kim Bảo khen ngợi

Triệu Văn Trác từng chia sẻ rằng từ thời còn đi học, anh đã mong muốn có cơ hội đóng phim cùng Hồng Kim Bảo. Vì vậy, việc hai người cuối cùng được hợp tác sau nhiều năm khiến anh rất xúc động. Về phía Hồng Kim Bảo, nam diễn viên kỳ cựu cũng dành lời khen cho người đồng nghiệp, Hồng Kim Bảo cũng bày tỏ: “Chúng tôi đánh với nhau rất đã, Văn Trác thực sự là một diễn viên giỏi!”.

Trong 1 sự kiện, nhắc đến màn hợp tác với Hồng Kim Bảo, Triệu Văn Trác chia sẻ rằng 20 năm trước anh từng may mắn được trao đổi một lần với Hồng Kim Bảo, nhưng sau đó lại không có duyên đóng phim của ông. Tự nhận mình là lớp hậu bối, học trò, anh rất vui vì sau 20 năm tâm nguyện đã được toại nguyện. Trên sân khấu, Hồng Kim Bảo vô cùng nghiêm túc gửi lời xin lỗi Triệu Văn Trác: “Tôi muốn xin lỗi Triệu Văn Trác, 20 năm trước đã tìm cậu ấy bàn chuyện đóng phim nhưng lại không mời đóng, là tôi sai rồi, xin lỗi cậu.”

Triệu Văn Trác cũng từng đưa ra ý kiến về võ thuật Trung Quốc và so sánh với MMA trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Trung Hoa Võ Thuật: “Từ xưa đến nay, môi trường văn hóa và luật lệ kỹ kích của võ thuật quyết định hình thái cụ thể của đối kháng. So với luật của MMA hiện đại, võ thuật Trung Hoa phần lớn đánh ngã là dừng, không dây dưa triền miên lâu dài. Ví dụ như vật cổ truyền Trung Quốc, quật ngã đối phương là phải dừng, không thể nói đối thủ ngã xuống rồi còn lao lên tấn công tiếp. Còn MMA thường khóa chặt đối thủ trên sàn để thi triển các kỹ thuật địa chiến nhằm ép đối thủ xin hàng. Vì vậy xét về luật lệ, võ thuật Trung Hoa từ xưa vẫn đề cao “điểm đáo tức chỉ” (ra đòn vừa chạm tới điểm dừng rồi thôi).

Triệu Văn Trác cũng kể lại kinh nghiệm thực chiến với Muay Thái. Triệu Văn Trác cho biết từng có kinh nghiệm thực chiến khi học tán thủ tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Những năm đầu sang Hồng Kông (Trung Quốc) đóng phim, anh thường giao lưu, thử sức với các võ sĩ Muay Thái và Taekwondo thuộc những lớp võ chuyên nghiệp tại khách sạn YMCA. Ban đầu, hai bên chỉ giao đấu nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cường độ.

“Đánh với Muay Thái vài lần, tôi thấy họ gần như không có phản ứng gì trước phần hạ bàn. Sau khi bị quật ngã vài lần, đối phương thường không dám tùy tiện đá chân lên nữa. Họ quan sát anh đều là phần thượng tam lộ, nếu anh tấn công hạ tam lộ của họ thì họ chẳng phản ứng gì, đánh một phát trúng ngay một phát. Tuy nhiên mấy năm gần đây, Muay Thái giao lưu nhiều với tán thủ Trung Quốc, khía cạnh này tăng cường lên nhiều, thế thủ cũng bắt đầu hạ thấp xuống”, Triệu Văn Trác nói.