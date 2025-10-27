Triệu Cầu Lông là ai?

Vài ngày qua, cái tên Triệu Cầu Lông đang phủ sóng khắp mạng xã hội sau khi anh bị tố thiếu chuyên nghiệp tại giải D-JOY TOUR 2025. Là một trong những tay vợt được chờ đón nhờ phong độ ổn định, tuy nhiên, đúng trước thềm chung kết, anh lại bay ra Bắc để thi đấu ở một giải khác, khiến Ban tổ chức, đồng đội, đối thủ và đông đảo khán giả phải chờ đợi.

Do thời tiết xấu, chuyến bay bị hạ cánh muộn, BTC thậm chí phải cử người đi xe máy ra sân bay đón để anh kịp trở lại sân thi đấu. Sự việc khiến mạng xã hội nổ ra tranh cãi: Một bên cho rằng Triệu thiếu chuyên nghiệp, coi nhẹ BTC và khán giả. Bên còn lại bênh vực, nói rằng anh đam mê thật sự, chỉ muốn góp mặt ở nhiều giải để giao lưu và cọ xát. Đằng sau ồn ào "chạy show" pickleball là câu chuyện về một tay vợt phong trào từng được xem là hiện tượng mạng của làng cầu lông Việt.

Từ "ông vua phong trào" đến gương mặt sáng của pickleball Việt

Nếu bạn là người yêu thể thao phong trào, đặc biệt là cầu lông hay pickleball, chắc hẳn đã từng nghe đến cái tên Trần Ngọc Triệu - hay còn được cộng đồng gọi thân mật là "Triệu Cầu Lông". Anh thường gây ấn tượng với những pha trick shot táo bạo, ăn mừng hài hước, thậm chí vừa đánh vừa pha trò khiến khán giả cười nghiêng ngả. Cũng nhờ vậy mà mỗi clip thi đấu của Triệu thường đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok, và anh trở thành một trong những tay vợt phong trào có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội hiện nay.

Trần Ngọc Triệu, sinh ngày 16/8/1995, quê ở Hà Nội, là VĐV từng thi đấu cầu lông phong trào nhiều năm. Anh được cộng đồng biết đến nhờ thành tích ấn tượng, lối chơi kỹ thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Triệu kể lại với nụ cười: "Tôi từng thi đấu cầu lông phong trào, cũng có một số thành tựu. Từng có người trêu rằng các giải phong trào nên... cấm Ngọc Triệu thi đấu". Chính phong độ ổn định cùng thái độ nhiệt huyết đã giúp anh trở thành gương mặt được yêu mến nhất nhì các giải phong trào miền Bắc - miền Nam, thậm chí còn được fan gọi vui là 'ông vua sân cầu'.

Cơ duyên bất ngờ khi rẽ hướng sang pickleball

Dù đang có chỗ đứng vững vàng ở cầu lông phong trào, Trần Ngọc Triệu vẫn quyết định thử sức ở pickleball - môn thể thao đang rất thịnh hành tại Việt Nam. Anh cho biết chính VĐV Trần Hưng Phong (biệt danh Phong Coca) - người cùng CLB cầu lông - đã truyền cảm hứng cho mình chuyển sang bộ môn mới: "Khi mới chuyển sang, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi đã quen với cầu lông nên rất sợ bóng nảy".

Khởi đầu với tâm thế "thử cho biết", nhưng càng chơi, Triệu càng say mê. Anh nhanh chóng thích nghi, nắm bắt kỹ thuật và bắt đầu chinh phục các giải pickleball phong trào, giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những người từng thi đấu cùng anh chia sẻ: "Triệu đánh đâu cũng mang năng lượng tích cực. Anh ấy vừa vui vẻ, vừa thi đấu hết mình, đúng tinh thần thể thao phong trào". Giờ đây, Triệu Cầu Lông không chỉ là tay vợt đơn thuần, mà còn là gương mặt thường xuyên góp mặt trong các giải giao lưu, workshop và sự kiện pickleball cộng đồng.

Ban đầu, cái tên "Triệu Cầu Lông" chỉ là biệt danh bạn bè gán cho, nhưng dần dần, nó trở thành thương hiệu cá nhân. Nhắc đến Triệu, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh chàng VĐV trẻ năng động, đam mê. Sự chuyển mình từ cầu lông sang pickleball của anh không chỉ thể hiện sự linh hoạt và dám thử thách bản thân, mà còn góp phần quảng bá môn thể thao mới này tới cộng đồng yêu vận động Việt Nam.