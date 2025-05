Trent Alexander-Arnold đồng ý chơi cho Real Madrid tại Club World Cup

Trent Alexander-Arnold sẽ giúp tuyến tiền vệ Real Madrid thêm sức mạnh

Carlo Ancelotti sẽ rời Santiago Bernabeu vào tháng 6, nhưng CLB muốn mang đến cho vị thuyền trưởng mới, có thể là Xabi Alonso, một món quà quý giá - Trent Alexander-Arnold – một hậu vệ đa năng có thể chơi vai tiền vệ phát động tấn công từ tuyến sau với những đường chuyền dài 40m.

Liverpool đã tuyên bố vào thứ Hai rằng Trent Alexander-Arnold đã thông báo với CLB rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng và do đó sẽ rời The Reds với tư cách là cầu thủ tự do vào cuối mùa giải.

Hậu vệ cánh người Anh đã có thỏa thuận với Real Madrid và mọi dấu hiệu đều cho thấy Kền kền trắng sẽ xác nhận việc ký hợp đồng với anh trong những tuần tới, mặc dù có khả năng chúng ta sẽ thấy Trent mặc áo trắng trước khi mùa giải tới bắt đầu.

Los Blancos sẽ chơi Club World Cup thể thức mới từ ngày 15-6 đến ngày 15-7 trước khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải và đã đạt được thỏa thuận với hậu vệ cánh người Anh để rút ngắn kỳ nghỉ của anh và chơi giải đấu danh giá này với đội bóng mới, theo như AS đưa tin.

Để làm được như vậy, CLB Tây Ban Nha phải đạt được thỏa thuận với Liverpool. Ngoài việc trả cho anh mức lương tương ứng với tháng 6, họ sẽ phải trả một khoản bồi thường nhỏ cho CLB Anh để giải phóng hợp đồng của anh trước khi hợp đồng của anh kết thúc vào ngày 30-6.