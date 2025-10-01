Trẻ hóa đội tuyển Việt Nam

Sau trận thua đậm Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tăng cường nhân lực, làm mới và trẻ hóa lực lượng nòng cốt.

Một số gương mặt triển vọng cho hàng thủ

Trong danh sách 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10-2025, HLV Kim Sang-sik triệu tập 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 Việt Nam đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc.

Trong nhóm này, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng và Xuân Bắc ít kinh nghiệm khoác áo tuyển quốc gia song vừa trải qua khoảng thời gian thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội và U23 Việt Nam.

Trung vệ Hiểu Minh mùa trước giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB PVF-CAND giúp Hiểu Minh lọt vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik.

Với chiều cao 1,84 m, Hiểu Minh có lợi thế về "không chiến", phù hợp nhiều sơ đồ chiến thuật bóng đá tấn công hiện đại như: 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 hay 4-3-1-2… Hiểu Minh còn chủ động tham gia hỗ trợ tấn công khi được xếp thi đấu vai trò trung vệ lệch cánh.

Tại 2 giải đấu cấp độ U23 quốc tế trong năm 2024 và 2025 vừa qua, cầu thủ sinh năm 2004 nhiều lần trình diễn khả năng chuyền bóng dài vượt tuyến chuẩn xác, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và cũng trực tiếp lập công mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trong khi đó, Nhật Minh trở thành đối tác ăn ý với Hiểu Minh ở hàng thủ U23 Việt Nam. Trung vệ 22 tuổi có tư duy chiến thuật hiện đại, hạn chế va chạm song vẫn đạt hiệu quả cao nhờ khả năng phòng ngự khôn khéo.

Thông minh, chững chạc so với tuổi và tràn đầy tự tin mỗi khi ra sân đấu, Nhật Minh bộc lộ tố chất "thủ lĩnh" hàng phòng ngự, thường được xếp ở vị trí trung vệ giữa trong sơ đồ 3 hậu vệ hoặc chơi thấp nhất khi đội nhà triển khai đấu pháp chiến thuật có 4 hậu vệ.

Nhật Minh (số 16), Hiểu Minh (số 4) là những nhân tố mới trong đội hình tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10-2025. (Ảnh: VPF)

Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG và Học viện Bóng đá Nutifood, Nhật Minh từng 2 lần giành ngôi á quân Giải U19 quốc gia, vô địch Giải U21 quốc gia cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai trước khi được triệu tập lên các cấp độ từ U17 đến U23 Việt Nam.

Nhật Minh được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn ở sân chơi chuyên nghiệp, khi từng khoác áo CLB Long An (Giải Hạng nhất 2024-2025) và hiện là thành viên quan trọng của CLB Hải Phòng tại V-League 2025-2026.

"Trên đội tuyển quốc gia hay ở CLB chủ quản cũng đều có sự cạnh tranh nhất định, mỗi môi trường lại có điểm khác biệt riêng. Điều quan trọng là phải biết hòa nhập, tìm cách thích nghi để phát huy tốt nhất khả năng của mình" - Nhật Minh bày tỏ.

Làm mới hàng công

Trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với tuyển Nepal kỳ này có tiền đạo Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình). Chân sút 25 tuổi cao 1,82 m được kỳ vọng sẽ là sự thay thế cho Nguyễn Tiến Linh ở tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Gia Hưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, nổi bật khi sát cánh cùng dàn sao Hoàng Đức, Văn Lâm… góp công giúp Ninh Bình FC vô địch Giải Hạng nhất và thăng hạng V-League 2025-2026.

Mùa trước, Phạm Gia Hưng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội hình Ninh Bình FC, với 6 pha lập công, qua đó góp mặt trong tốp 3 chân sút xuất sắc nhất giải, chỉ kém Lưu Tự Nhân và Công Phượng của CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Gia Hưng (bìa trái) là nhân tố mới trong đội hình tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10-2025. Ảnh: VPF

Trước khi có tên ở dịp FIFA Days tháng 10-2025, Gia Hưng cũng từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 9-2025, thi đấu 2 trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội và Nam Định.

Không chỉ có thể hình, tốc độ tốt cùng kỹ thuật khéo léo, Gia Hưng còn nhạy bén trong khâu dứt điểm. Ở V-League mùa này, Gia Hưng đã có 1 bàn thắng qua 4 vòng đấu và được HLV Nguyễn Việt Thắng đánh giá cao về năng lực chuyên môn.