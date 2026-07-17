Travel blogger Việt đầu tiên được mời đích danh tác nghiệp tại World Cup 2026 là ai?

Trước khi nổi tiếng với vai trò travel blogger, Brasil Nguyễn từng là nhạc sĩ, diễn viên, hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Soobin Hoàng Sơn và nhiều nghệ sĩ khác.

Hiện tại ở lĩnh vực mới, anh chàng cũng là cái tên nổi như cồn trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Tiktok với lượng follow lên tới hơn 544.000. Brasil Nguyễn 3 lần xác lập kỷ lục Guinness: "Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi"; "Người Việt Nam kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao du lịch tại nước ngoài"; Người Việt Nam đi 118 nước trong 2,5 năm trước 35 tuổi. Mới đây, anh được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới xác lập kỷ lục thứ 4 ngay trong hành trình hơn 1 tháng ăn ngủ cùng World Cup 2026.

4 năm cho 1 ước mơ thành sự thật, xác lập kỷ lục mới

Brasil Nguyễn là travel blogger Việt đầu tiên được mời đích danh tác nghiệp tại World Cup 2026. Anh tiết lộ rằng, chuyến đi Bắc Mỹ lần này thật sự đã vượt xa sự mong đợi của mình.

4 năm trước, Brasil Nguyễn từng viết vào cuốn sổ cá nhân rằng: "Một ngày nào đó mình sẽ đến World Cup". Lúc đó, anh chỉ định viết cho vui vì cũng không biết mình sẽ đến đó bằng cách nào.

Những ngày tháng sau đó, anh chàng sinh năm 1995 này vẫn tiếp tục làm công việc travel blogger của mình. Anh đi nhiều hơn, kể nhiều câu chuyện hơn, từng bước hoàn thiện hồ sơ và kiên trì gửi đến FIFA.

Trung tuần tháng 5/2026, Brasil Nguyễn nhận được e-mail từ FIFA. Anh ngồi lặng đi vài phút, đọc đi đọc lại rất nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. "Đó là cảm giác rất khó diễn tả, vì điều mình từng nghĩ là rất xa cuối cùng cũng trở thành hiện thực", Brasil Nguyễn chia sẻ.

Bất ngờ hơn nữa, 1 tuần sau, anh chàng nhận được thư chúc mừng từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và World Guinness Records cũng xác nhận kỷ lục thứ 4 cho anh, với nội dung: "Người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm việc chính thức tại FIFA World Cup với vai trò FIFA Blogger".

"Với nhiều người, đó có thể là một kỷ lục nhưng với tôi, nó giống như một lời nhắc rằng nếu mình đủ kiên trì với điều mình yêu, sẽ có ngày những cánh cửa tưởng như rất xa sẽ mở ra", nam travel blogger nói.

Và rồi, Brasil Nguyễn cầm tấm thẻ hoạt động của FIFA, đặt chân đến Bắc Mỹ, đi qua 3 quốc gia, 12 thành phố, 12 sân vận động. Trên hành trình đó, anh chàng cứ mỉm cười và nghĩ: "Hóa ra lời hứa mình từng viết vào cuốn sổ bốn năm trước đã thành sự thật".

Cái ôm của Neymar và cuộc trò chuyện với Cristiano

Tại World Cup 2026, nam travel blogger Việt được gặp gỡ, phỏng vấn hàng loạt danh thủ như: Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Lionel Messi, Harry Kane & Bellingham, Mbappé… Khi nhắc về những cuộc gặp này, Brasil Nguyễn bảo, mỗi cuộc gặp là một khoảnh khắc tuyệt vời. Có người chỉ trò chuyện với anh vài phút ở khu media, có người gặp ngay trên sân sau trận đấu, cũng có những cuộc gặp hoàn toàn ngoài dự định.

"Chính điều đó làm World Cup trở nên rất đặc biệt, vì mình không bao giờ biết ngày hôm nay sẽ gặp ai và câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào. Để có vài phút đứng trước một cầu thủ, phía sau là cả một quá trình chuẩn bị khá khó khăn. Tôi phải đăng ký lịch tác nghiệp, có mặt ở sân từ rất sớm khoảng 3,4 tiếng, chờ ở khu media và luôn sẵn sàng vì đôi khi cơ hội chỉ đến trong vài phút. Mỗi cuộc gặp đều có một câu chuyện riêng và cũng không phải lần nào mình muốn là sẽ gặp được".

Brasil Nguyễn cho hay, anh dành phần lớn lịch tác nghiệp của mình để theo chân Bồ Đào Nha vì mục tiêu lớn nhất của anh khi sang Bắc Mỹ là được gặp Cristiano Ronaldo.

Trước đó, ở EURO 2024 tại Đức, nam travel blogger cũng từng theo anh suốt giải đấu nhưng chỉ có thể đứng từ rất xa. Sau trận Bồ Đào Nha gặp Pháp, anh chỉ kịp chụp một tấm ảnh Ronaldo bước ra từ khu vực họp đội. Khi đó anh tự nhủ, nếu có cơ hội nữa, mình muốn được đứng gần hơn và trực tiếp trò chuyện với Ronaldo.

2 năm sau, điều đó đã thành hiện thực. Brasil Nguyễn được phối hợp với Cazé TV để phỏng vấn Ronaldo sau trận đấu tại Toronto. Anh kể: "Điều tôi nhớ nhất là anh rất thoải mái. Tôi hỏi vui rằng: Bốn năm nữa, World Cup sẽ diễn ra trên chính quê hương Bồ Đào Nha. Anh có nghĩ mình sẽ lại nâng cúp ở Lisbon không?" Ronaldo cười rất lớn, rồi hỏi ngược lại tôi: "Em đến từ đài nào vậy? Sao em lại hỏi mấy câu thú vị thế?" Không khí lúc đó rất vui. Trước khi kết thúc, anh còn nói nếu có dịp nghỉ, anh rất muốn đến Việt Nam".

Với Neymar, cảm xúc của Brasil Nguyễn lại hoàn toàn khác. Anh theo Brazil từ Philadelphia đến Miami và có cơ hội gặp anh sau trận đấu. "Điều tôi nhớ nhất không phải là cuộc trò chuyện, mà là cái ôm dành cho Neymar. Với tôi, đó giống như một lời động viên dành cho một cầu thủ đã cống hiến rất nhiều năm cho bóng đá Brazil.

Còn Messi lại là một cái duyên. Ban đầu tôi không hề đăng ký theo lịch của Argentina, nhưng trong quá trình tác nghiệp tôi nhiều lần được phân công đến khu media của đội tuyển này. Vì vậy, Messi lại là cầu thủ tôi gặp nhiều nhất trong cả kỳ World Cup. Có lần ở khu media, có lần ngay khu vực phòng thay đồ trước khi anh và các đồng đội bước ra sân. Mỗi lần gặp đều rất ngắn, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự tập trung và chuyên nghiệp của một nhà vô địch thế giới", nam travel blogger kể.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất, dù họ đều là những siêu sao của bóng đá thế giới, nhưng khi bước vào khu media, họ rất gần gũi và chuyên nghiệp. Họ hiểu mình đang làm công việc của mình, còn tôi cũng đang làm công việc của tôi. Chính điều đó khiến mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra rất tự nhiên", anh nói.

Được Rô Béo tặng "quà khủng"

Đặc biệt, nam travel blogger Việt còn được ăn trưa cùng Ronaldo Nazario (Rô Béo), được ông trao tặng đôi giày kỷ niệm Nike Mercurial R9 mà năm 1998 ông cùng Brazil vô địch World Cup.

Nhận được "quà khủng" từ Rô Béo, Brasil Nguyễn vô cùng hạnh phúc. Anh bày tỏ: "Đó là một kỷ niệm rất đặc biệt. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, ông khá bất ngờ và hỏi tôi rất nhiều về hành trình sang Bắc Mỹ. Trước lúc chia tay, ông trao tặng tôi đôi Nike Mercurial R9 – đôi giày đã trở thành biểu tượng gắn với tên tuổi của ông và bóng đá Brazil.

Tôi không bán hay cất nó như một món đồ sưu tầm. Tôi sẽ giữ nó như một kỷ vật của hành trình này. Mỗi lần nhìn vào đôi giày, tôi sẽ nhớ đến buổi trưa hôm đó cùng "Người Ngoài Hành Tinh" và nhớ rằng bóng đá đã mang đến cho tôi những cuộc gặp mà trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có trong cuộc đời mình".

Sau World Cup, Brasil Nguyễn sẽ tiếp tục niềm đam mê của mình, vẫn mang ba lô lên đường, khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu văn hóa, con người và kể lại những câu chuyện đẹp trên mỗi hành trình mà anh đi.

Còn hiện tại: "Điều ước lớn nhất của tôi bây giờ rất giản dị. Tôi chỉ mong gia đình luôn bình an và khỏe mạnh. Còn bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi, tiếp tục kể những câu chuyện tử tế và mang đến cho mọi người những góc nhìn rộng mở hơn về thế giới. Tôi không biết mình sẽ làm công việc này đến bao giờ. Chỉ cần vẫn còn đủ sức khỏe, vẫn còn sự tò mò với thế giới và vẫn còn người muốn xem những câu chuyện tôi kể, thì tôi sẽ vẫn tiếp tục lên đường", anh nói.

Brasil Nguyễn tên thật là Nguyễn Nam Hiếu, sinh năm 1995 tại Quảng Nam, tốt nghiệp khoa Lý luận - Sáng tác – Chỉ huy của Nhạc viện TPHCM. Trước khi đến với nghề Trave blogger, Brasil Nguyễn từng phát hành khá nhiều album như: Chuyện kể riêng tôi một mình (2013), Khung cửa sổ khép kín (2014), Mùa Giáng sinh duy nhất (2016), Chẳng phấn son (2018), XMAS vắng em (2022), Chẳng giống Giáng sinh, 10 độ C… Anh cũng đứng sau hàng loạt hit của nhiều ca sĩ khác như: Không phải dạng vừa đâu (Sơn Tùng M-TP), Chỉ là (Hồ Ngọc Hà), Ayyo, I love you (nhóm 365), Sâu trong em (Bích Phương)… Anh chàng sinh năm 1995 này còn để lại dấu ấn trong phim điện ảnh "Hoàng tử lọ lem" đóng chung với Mi Du và Yanbi; phim sitcom "Oan gia bùm chéo" (đạo diễn Quốc Thuận); "Chuyến đi của năm 2018"; "Trai đô đớp thính", "Gia đình ngũ quả"… Brasil Nguyễn còn viết nhạc phim cho: Yêu anh, em dám không (2013), Chờ em đến ngày mai (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Chàng vợ của em (2018)...



