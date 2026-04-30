Tranh cãi về miếng pizza, cầu thủ trẻ bị đâm tử vong bằng tua vít

Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại Pavia (Ý), khi cầu thủ trẻ Gabriele Vaccaro (25 tuổi) bị sát hại chỉ vì một mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ - vài chiếc pizza.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 3h30 rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, Vaccaro cùng nhóm bạn quay lại bãi đỗ xe sau khi đi ăn đêm. Tại đây, họ chạm trán một nhóm thanh niên lạ mặt. Những lời trêu chọc, đòi chia phần pizza nhanh chóng leo thang thành xung đột.

Trong lúc hỗn loạn, Gabriele Vaccaro bị tấn công bằng một chiếc tua vít (hoặc vật nhọn tương tự), trúng vào vùng bụng. Cú đâm chí mạng đã cướp đi mạng sống của cầu thủ trẻ ngay trong đêm.

Cầu thủ trẻ bị đâm tử vong sau tranh cãi vì pizza

Sự ra đi đột ngột của Vaccaro khiến giới bóng đá địa phương bàng hoàng. Tại sân của CastrumFavara - đội bóng anh đang khoác áo - các đồng đội đã dành phút mặc niệm đầy xúc động. Trong trận đấu với Gela, một tấm băng rôn được giăng lên với dòng chữ: “Nụ cười của bạn sẽ sống mãi”.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi người Ai Cập với cáo buộc liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm này giữ quyền im lặng và đã bị chuyển tới trại giam vị thành niên Beccaria.

Đáng chú ý, bốn người bạn đi cùng Vaccaro cũng đang bị điều tra vì không có hành động hỗ trợ nạn nhân. Dù được cho là có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ sự việc, họ không can thiệp cũng như không gọi cấp cứu kịp thời.

Một cuộc xô xát bắt nguồn từ chuyện nhỏ nhặt đã kết thúc bằng bi kịch không thể cứu vãn, để lại nỗi ám ảnh lớn cho cộng đồng địa phương.