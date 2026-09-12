Tranh cãi quanh việc Morocco tổ chức trận chung kết World Cup 2030

Ông Fouzi Lekjaa, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (RMFF), bất ngờ tuyên bố rằng quốc gia này đã giành được quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030.

Tiết lộ của ông Fouzi Lekjaa gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trong giới bóng đá quốc tế lẫn chính trường Morocco. Không ai biết từ động cơ nào mà ông Lekjaa khẳng định chắc chắn rằng trận cầu quan trọng nhất giải đấu, chung kết World Cup 2030 sẽ diễn ra tại sân King Hassan II thuộc tỉnh Benslimane.

Tuyên bố mang tính "chắc như đinh đóng cột" của ông Lekjaa lập tức vấp phải sự phản ứng từ FIFA. Cơ quan này nhanh chóng phát đi thông điệp bác bỏ thông tin trên và nhấn mạnh rằng chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra. Người đại diện của FIFA khẳng định địa điểm diễn ra trận chung kết sau 4 năm nữa sẽ chỉ được xem xét và thông báo "vào thời điểm thích hợp".

Trước đó, FIFA cũng từng phủ nhận các tin đồn cho rằng Chủ tịch Gianni Infantino hứa hẹn trao trận chung kết cho Morocco để đổi lấy sự ủng hộ.

Trận chung kết World Cup 2030 hiện vẫn là cuộc cạnh tranh giữa ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Phía Morocco đang tích cực xây dựng sân vận động King Hassan II với sức chứa 115.000 chỗ ngồi tại tỉnh Benslimane, gần thành phố Casablanca.

Tính đến tháng 5, dự án này mới chỉ hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2027. Trong khi đó, RMFF hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước những chỉ trích hướng về phía ông Lekjaa.