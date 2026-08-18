Tranh cãi ở ASEAN Cup, HLV Thái Lan bị mẹ quở trách

HLV Anthony Hudson thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi bị mẹ chất vấn về màn tranh cãi với HLV Singapore sau trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Ngày 17/8, huấn luyện viên Anthony Hudson lên tiếng về vụ tranh cãi xảy ra sau trận Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. HLV Anthony Hudson thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi mẹ ông chất vấn về màn tranh cãi với người đồng nghiệp Gavin Lee liên quan đến tình huống câu giờ.

Nhà cầm quân người Anh cho biết sự việc xuất phát từ cảm xúc trong trận đấu và khẳng định ông vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Về sự việc xảy ra sau trận lượt đi tại Singapore, đó là một trận đấu có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Điều này là bình thường trong bóng đá. Bản thân tôi là một người rất giàu nhiệt huyết và khi ấy cảm xúc vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng mình tôn trọng Singapore, HLV Gavin Lee cũng như các cầu thủ của họ. Họ đã làm việc rất tốt.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy chuyện này xuất hiện đầy trên bảng tin của mình và cũng cảm thấy khá xấu hổ. Sau đó, tôi gọi video cho mẹ, chờ đợi bà chúc mừng mình. Nhưng điều đầu tiên mẹ nói lại là hỏi: ‘Tại sao con lại làm như vậy?‘. Tôi cũng cảm thấy khá ngượng”.

HLV Anthony Hudson cho biết ông bị mẹ chất vấn về màn tranh cãi với Gavin Lee. (Ảnh: FAT)

Hudson cho rằng một số diễn biến trên sân khiến ban huấn luyện Thái Lan bức xúc, trong đó đáng chú ý là tình huống dẫn tới quả phạt đền ở phút 29. Theo HLV người Anh, hậu vệ Lionel Tan mất khoảng 15 giây mới thực hiện quả ném biên nhưng trọng tài không xử lý, dù giải đấu áp dụng quy định giới hạn 5 giây để hạn chế hành vi câu giờ và kéo chậm nhịp trận đấu.

Từ chính quả ném biên này, Tan đưa bóng mạnh vào khu vực cấm địa, nơi Shawal Anuar bị Yotsakorn Burapha tác động từ phía sau và ngã xuống. Sau khi tham khảo VAR rồi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài quyết định cho Singapore hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Shawal không thể tận dụng cơ hội khi cú sút của anh bị thủ môn Kampol đoán đúng hướng và cản phá.

“Sau trận, tôi đã nói với Gavin Lee rằng Singapore là một đội bóng tốt và mạnh. Tại sao họ lại phải làm như vậy, trong khi họ vốn đã có đủ chất lượng để đối đầu với Thái Lan? Do cảm xúc lúc đó vẫn còn rất mạnh nên cũng có những người khác liên quan, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi vẫn tôn trọng Gavin Lee và tất cả cầu thủ Singapore “ , HLV Hudson kể lại.